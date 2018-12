Co se povedlo Plzni? Retru pomáhají mladíci, Chorý o sobě nevěděl

Vítězný Vrba

Před Doosan Arenou mu snad jednou postaví sochu. Pavel Vrba a Viktoria Plzeň znamená fungující a úspěšné spojení. „Hlavně je to vítězný trenér, to každé mužstvo potřebuje,“ vystihl kapitán Roman Hubník. Zkušený kouč už s Plzní popáté prošel přes podzimní část evropských pohárů, všechny tři jízdy Ligou mistrů nesou jeho podpis. Žádný český trenér toho v poslední dekádě nedokázal tolik, Vrba prokazuje stále úctyhodné výsledky. „Uhrát sedm bodů v Lize mistrů je něco mimořádného, Strašně si to užíváme,“ liboval si Vrba. Při děkovačce před fanoušky vyšvihl pověstný kotoul, se zaťatou pěstí si vychutnával nekončící ovace.

Čermák roste s důvěrou

Nějakou dobu trvalo, než se rozkoukal. Čermák po příchodu do Plzně nejdříve léčil poraněná žebra, což byl následek těžké dopravní nehody v opilosti. Velký talent a někdejší kapitán reprezentační jednadvacítky se jen pomalu dostával do tempa. Zápasy spíš sledoval ze střídačky, někdy i z tribuny. Jenže po zranění Daniela Koláře do něj trenér Vrba vložil velkou důvěru. Podržel ho, trpělivě s ním pracoval. A Čermák se během podzimu rozehrál téměř do reprezentační formy. Proti AS Řím znovu ukázal mimořádné technické nadání, s lehkostí tančil okolo hvězdných jmen a vymýšlel báječné kombinace. Čermák začíná vrchovatě splácet důvěru a stává se z něj klíčový hráč celého týmu.

Plzeňská euforie! Limberský a spol. naskákali na Horvátha v přímém přenosu 1080p 720p 360p REKLAMA

Chorý se rval i za Krmenčíka

Michael Krmenčík vstoupil do Ligy mistrů dvěma góly v prvním poločase proti CSKA. Jenže těžké zranění a operace kolene vyřadila elitního kanonýra z provozu. Trenér Vrba vsadil na dlouhána Chorého a olomoucký čahoun se probouzí. Proti AS Řím vstřelil vítězný gól a slavil nejdůležitější trefu kariéry. „Byla to má druhá nejemotivnější chvíle. Tou první bylo narození dcery, ve fotbale ale jde každopádně o tu největší. Vždyť jsem vstřelil nejdůležitější gól kariéry,“ radoval se Chorý, jemuž se při gólové euforii snad v očích objevily i slzy.

Zkušenost namíchaná mládím

Plzeňský „retrosoubor“ mezi sebe pomalu pouští i mladší kusy. Milan Havel odehrál výborné utkání na Realu, na pravém beku zvládl i souboj s AS Řím, když vypadl zraněný Radim Řezník. V záloze válí Aleš Čermák, klíčovou personou je 26letý Patrik Hrošovský, který si výkony říká o velký přestup do zahraničí. Vepředu se chytil 22letý Chorý, klíč v rozhodujícím souboji s římským gigantem.

Vedle mladších tváří si výkonnost drží i ostřílení borci. Roman Hubník působí jako suverénní skála a nezpochybnitelný šéf obrany, na levém kraji se do výborné formy rozehrál Jan Kovařík. „Je to asi tím, že se blíží Vánoce a hráči potřebují peníze na dárky,“ hledal Vrba v nadsázce odpověď na to, proč se Plzeň pravidelně ke konci podzimu v soubojích s evropskou konkurencí vypne k mimořádným výkonům.

SESTŘIH LM: Plzeň – AS Řím 2:1. Fantastická Viktoria si zahraje evropské poháry i na jaře 720p 360p REKLAMA

Vrba vyslal vzkaz italským policistům: Děkuji, že jsme v Římě platili pokutu 720p 360p REKLAMA