Rekordní příjem Plzně. Ligou mistrů vydělala přes 770 milionů korun!

Plzeňské vedení může bouchat šampaňské. Během posledního půlroku klub díky Lize mistrů vyinkasoval mnohem víc, než při poslední účasti v sezoně 2013/2014. UEFA totiž od nové sezony zdvojnásobila prémie pro účastnické týmy.

Plzeň si přímým postupem do základní skupiny zajistila 15 250 000 eur (cca 394,4 milionů korun). Významnou položkou je bonus za klubový koeficient. UEFA mezi 32 účastnických klubů rozešle celkem 585 milionů eur (cca 15 miliard korun). Na základě „koeficientového“ klíče rozdělila celkový obnos na 32 dílků, jeden dílek dělá 1 108 000 eur (cca 28,7). Plzni patří 26. pozice, tím pádem sedm „dílků“. To dělá 7 800 000 eur (cca 201,7 milionů korun). Jen na bonusech bez prémií za uhrané body ve skupině vyinkasuje západočeský klub přibližně astronomických 596 milionů korun!

Plzeň sebrala pořádné prémie i v základní skupině. Dvě výhry (CSKA, AS Řím) dají dohromady 5,4 milionu eur, k tomu za remízu s CSKA klub zapsal 900 000 eur. Postup do jarní fáze dělá dalších 500 000 eur. Celkem má Plzeň jistých dalších 6,8 milionu eur.

Jak vydělala Plzeň v Lize mistrů (při kurzu 25,865) Účast v základní skupině 394 441 250 korun Bonus za klubový koeficient 201 747 000 Remíza s CSKA 23 278 500 Výhra nad CSKA 69 835 500 Výhrad nad AS Řím 69 835 500 Postup do jarní fáze Evropské ligy 12 932 500 Celkový příjem 29 850 000 eur (772 070 250 korun)

Příjmy z hvězdné evropské soutěže šly astronomicky nahoru. Pro srovnání – Plzeň si v sezoně 2013/2014, kdy se dostala do Ligy mistrů naposledy, vydělala dle tehdejšího kurzu 336,5 milionu korun (za postup do Ligy mistrů a posun ze třetího místa do jarní fáze Evropské ligy získala Plzeň 1,9 milionu eur, dalších 350 tisíc eur za vyřazení Šachťaru Doněck).

Při své premiérové účasti na podzim 2011 vyinkasovala 257 milionů korun (bonus za postup do play off kvalifikace Ligy mistrů 50 milionů korun, za postup do základní skupiny 95 milionů, za zápasy v základní skupině 81 milionů, za uhrané body ve skupině 31 milionů).

Další peníze klubu přitečou z televizních práv, vstupného i reklam. Díky Lize mistrů navíc může Plzeň lépe prodávat své hráče, například o Patrika Hrošovského je i díky jeho výkonům na nejprestižnější scéně velký zájem.

