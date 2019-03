Real Madrid na dně. Sezona na h***o, ztratili jsme všechno, mrzí hráče | iSport.cz

Může být ještě hůř?

Z pohledu Realu Madrid asi těžko. Ačkoliv je teprve začátek března, sezona pro Bílý balet už má své resumé. Takřka nedostižná dvanáctibodová ztráta v lize, konec v Copa del Rey na úhlavním nepříteli Barceloně po jasné prohře 0:3 a teď pravděpodobně ta největší facka. Úterní výprask na domácím hřišti v Lize mistrů od Ajaxu Amsterdam v nelichotivém poměru 1:4.

Debakl od nizozemského celku byl poslední kapkou. „Zažíváme sezonu na h***o,“ nepopíral aktuální mizérii svého týmu obránce Dani Carvajal. „Během jednoho týdne jsme ztratili úplně všechno. Nevidím světlo na konci tunelu,“ doplnil sedmadvacetiletý bek. Porážku těžko nesl i Toni Kroos. „Jsme zklamaní, ale Ajax byl tím nejlepším týmem. A byl lepším i v prvním zápase, zaslouží si být ve čtvrtfinále,“ uznal sportovně německý středopolař.

Přitom se zdálo, že nejhorší období, jež španělského giganta provázelo v září a říjnu, a které vyhnalo z trenérského křesla Julena Lopeteguiho, už má Real za sebou. Vedení Realu na podzim přesunulo Santiaga Solariho od rezervy dočasně k A-týmu a zdálo se, že se vše obrací lepším směrem. Ejhle. Přelom února a března má katastrofické důsledky.

Tím posledním je nečekaný konec v milionářské klubové soutěži. Pro šampiona, který ovládl poslední tři ročníky Ligy mistrů, až mrazivá sprcha. Nicméně již před duelem s Ajaxem bylo jasné, že partu z Madridu nečeká lehký zápas, neboť se musela obejít bez pilíře své obrany Sergia Ramose, který absentoval kvůli žlutým kartám. „Bez kritiky směrem k ostatním hráčům - je jasné, že jsme postrádali našeho kapitána,“ líčil po utkání s amsterdamským týmem Solari.

Po střetnutí, během něhož Real narazil kromě výborného výkonu „Potomků bohů“ také na nepřízeň osudu. V rámci první půlhodiny totiž z jedenáctky vypadli vinou zranění Lucas Vasquéz a Vinicius Junior. A tak přišel čas Garetha Balea, ovšem ani velšská hvězda s přicházející ostudou nic nezmohla. Když se nedaří, tak se nedaří.

Dva kopance od Barcelony během čtyř dnů a teď vyhazov z luxusního expresu s názvem Liga mistrů. Nadšení fanoušci Ajaxu už v rozhodnuté fázi zápasu popěvovali legendární píseň od britských komiků Monthy Python s názvem „Vždy se podívej na lepší stránku života“.

A podobně to vidí i ve španělské metropoli.

„Je normální, že tým má špatnou sezonu. Co není normální, je to, co jsme za poslední roky dokázali,“ popisoval Kroos. A pozitivně se snaží přemýšlet i Solari. „Nepřišel jsem do klubu v tak těžké chvíli proto, abych to teď vzdal. Je to těžký ročník, ale jsme tu od toho, abychom v takových těžkých chvílích ukázali srdce a charakter. Madrid je větší než kdokoli z nás. Vždycky se znovu zvedne a vždycky se vrátí silnější," doufal bezprostředně po vyřazení.

Jeho dočasný trenérský post se otřásá v základech. „Kdo ví, co budoucnost přinese. Kdybychom to věděli, tak bychom všichni sázeli,“ uzavřel Solari.

Jisté je, že v kancelářích na Santiago Bernabeu bude v následujících dnech a týdnech velmi rušno.