Videodrama! Neymar šel z tribuny, Schick marně zkoušel pád | iSport.cz

Rozuzlení dramatické bitvy mezi PSG a Manchesterem United přišlo až v nastavení druhé půle. Po ruce Presnela Kimpembeho sudí Damir Skomina po zhlédnutí videa nařídil penaltu. Marcus Rashford se nemýlil. Zkušený Gianluigi Buffon v brance neměl nárok a on, spoluhráči i zkoprnělí diváci museli kousat kruté vyřazení. „Nevěřil jsem, že takový výsledek uhrají,“ vydechl po dramatu někdejší stoper United Rio Ferdinand.

Po penaltě seběhl z tribuny ke střídačkám zraněný Neymar, který verdikt sudího vůbec nepobral. Záběry ztuhlého obličeje brazilské hvězdy začaly okamžitě kolovat na sociálních sítích.

Klíčovou penaltu proti zkušenému Buffonovi, který podobné zklamání v Lize mistrů kousal před rokem ještě v dresu Juventusu po vyřazení s Realem, proměnil Marcus Rashford.

„Bylo to jen o tom, abych zůstal v klidu. Proto penalty trénuju, chtěl jsem na ni jít. Nejtěžší bylo to čekání, než sudí rozhodl, že se bude kopat,“ popsal mladý Angličan.

„Chtěl jsem, aby se všichni na lavičce uklidnili. Kolegové mi říkali, že obránce si rukou zvětšil prostor, kterým blokoval střelu. Takže to byla jasná penalta,“ hodnotil divoký závěr trenér Ole Gunnar Solskjær. Momentálně jeden z nejoslavovanějších mužů v Manchesteru, který probral slavný klub a přivedl ho nečekaně mezi osm nejlepších celků v Lize mistrů.

Podobné drama sledovali i diváci v Portu. Utkání s AS Řím šlo po výsledku 2:1 do prodloužení. Zde znovu úřadovalo video. Zákrok ve vápně italského celku po zhlédnutí opakovaného záběru vyhodnotil sudí jako penaltový, následný pokus proměnil Telles. Pokutový kop chtěli také Římané, ale Schickův pád ve vápně rozhodčí Cakir po konzultaci s videorozhodčím jako faul neposoudil.

„Pokud ale předtím rozhodčí pískl penaltu pro Porto, nechápu, že ji nenařídil po zákroku na Schicka,“ divil se ve studiu O2 Sport někdejší obránce české reprezentace David Rozehnal.

Oba středeční duely tak přinesly mnoho vzruchu a o posuzování videem se budou vést další velké debaty.

