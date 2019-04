Ronaldo vládne play off Ligy mistrů. Je jak predátor, řekl obránce Ajaxu | iSport.cz

„Dva dny před zápasem trénoval. Zkoušel trestné kopy a střílel velmi tvrdě. V tu chvíli jsme věděli, že bude připravený. Měl svalový problém, takže jsme se báli, ale jednoduše on není člověk. Žije pro fotbal a toto je výsledek,“ říkal k návratu Cristiana Ronalda viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd před střetnutím s Ajaxem.

Megastar se na konci března během utkání kvalifikace EURO 2020 mezi Portugalskem a Srbskem (1:1) zranila. Kvůli problémům se stehenním svalem byl CR7 už ve 29. minutě střídán. Po více než dvoutýdenní pauze a absenci ve třech ligových zápasech se vrátil do sestavy Juventusu a potvrdil, že Liga mistrů, zejména pak její vyřazovací část, je soutěží, kde vládne.

Už v osmifinále ukázal, kdo je tady pánem. Po prohře na hřišti Atlétika Madrid 0:2 zajistil hattrickem na domácím stadionu Juventusu postup mezi nejlepších osm. A i do čtvrtfinálové fáze vstoupil tak, jak je jeho dobrým zvykem – gólově.

V Aréně Johana Cruiffa to byl sice domácí Ajax, kdo si vytvořil v první půli několik šancí. Ale úvodní pokus Hakima Ziyecha skončil jen na boční síti, druhý zlikvidoval gólman Wojciech Szczesny a ve 25. minutě stáli při „staré dámě“ všichni svatí, když ve vápně nekrytý Donny van de Beek těsně minul.

Následně ale přišel za promarněné šance trest. Od koho jiného než od Ronalda. Ten v 45. minutě přenesl na polovině hřiště těžiště hry na pravou stranu na Joaa Cancela a vydal se sprintem do vápna, kde ho našel centr právě 24letého obránce a CR7 rybičkou překonal gólmana Andrého Onanu – 0:1. Radost s branky mu nepřekazila ani sprška, kterou mu dopřál jeden z domácích příznivců, když po něm během gólové oslavy hodil kelímek s pitím.

Šlo o 125. trefu CR7 v Lize mistrů, z toho 41. ve vyřazovací fázi (druhý Lionel Messi jich má na kontě 16). Zároveň to byl ale jeho šestý gól na půdě Ajaxu v rámci milionářské soutěže, čímž vyrovnal rekordní zápis Zlatana Ibrahimovice na tomto stadionu. „Znovu ukázal, že je úplně jinde. A to nejen tím, že dal gól. Jeho načasování a pohyb jsou odlišné. Není nic, co byste s tím mohli udělat," řekl k výkonu své opory trenér Juventusu Massimiliano Allegri.

„Ronaldovou největší předností je, kromě jeho talentu, že se ve vápně chová jako predátor. Vidí příležitost, stačí malá mezírka, a bleskurychle ji využije,“ uvedl po zápase Matthijs de Ligt, devatenáctiletý obránce Ajaxu.

Portugalcova trefa do šatny ale domácí nepoložila a vítězný návrat se nakonec nekonal. Hned v první minutě druhé půle bylo totiž srovnáno, když se parádně trefil David Neres. Stav 1:1 pak vydržel až do konce utkání. Nejblíže k jeho prolomení byl pět minut před koncem Douglas Costa, ale jeho střela skončila pouze na tyči. Ronaldo se tak musel při návratu na trávník spokojit jen s remízou.

Ta dává naději na postup i Ajaxu. Amsterdamští šokovali už v osmifinále vyřazením Realu Madrid, ve skupině dvakrát remizovali s Bayernem Mnichov. A nyní pojedou do Turína usilovat o postup do semifinále Ligy mistrů přes dalšího evropského giganta.

„S Realem jsme doma první zápas prohráli (1:2) a povedlo se nám u nich přesto postoupit. Teď je stav 1:1, takže je všechno možné. Po většinu zápasu jsme byli dominantní, klidní na míči a měli jsme několik dobrý šancí ke skórování. Je fakt, že 1:1 není výsledek, ve který v domácím utkání doufáte, ale stále je to dobrý výsledek,“ konstatoval kouč Ajaxu Erik ten Hag.