Proti Ajaxu jsme jen koukali na míč, řekl Eriksen. Wenger chválil brankáře | iSport.cz

Ačkoli ve druhém poločase už londýnský celek zabral a snažil se o vyrovnání, zvlášť první dějství bylo naprosto jasně v režii Ajaxu. Dánský záložník Christian Eriksen tuší, že obraz hry neodpovídal jen kvalitě nizozemského klubu, ale i slabému výkonu Spurs. "Byli jsme podprůměrní, nehráli jsme náš nejlepší fotbal. Ve druhém poločase jsme byli lepší, ale prvních dvacet minut jsme jen sledovali míč. A to proti týmu, který hraje fotbal založený na držení míče, nejde. Do příštího zápasu musíme mnohé změnit," zpytoval Eriksen svědomí.

"Díky nám vypadali o dost lépe. Jistě, jsou dobrý tým, ale my jsme jim pomohli k pocitu, že mohou kontrolovat hru. To byla naše chyba. Ve druhém poločase jsme hráli víc přímočaře, to na ně fungovalo, ale chyběla nám finální část," dodal.

Trenér amsterdamského celku Erik ten Hag našel jen slova chvály pro své svěřence. "Fantastický úspěch. Bojovali jsme jako lvi. Jsme napůl ve finále a navíc v dobré formě. Bylo skvělé vidět tolik odhodlanosti," řekl na tiskové konferenci devětačtyřicetiletý Nizozemec.

"Vyhráli jsme a jsme spokojení. Hráli jsme tak, jak jsme chtěli. Musíme využívat svých silných stránek. To se nám povedlo. Soupeři s tím mají problémy, proto tak hrajeme," uvedl. "Jednogólová výhra je dobrý základ. Musíme se učit. Víme, že za týden můžeme hrát ještě o dost lépe," dodal.

Oči fanoušků se jako tradičně upínaly na skvělé výkony trojice mladičkých opor Matthijs de Ligt - Frenkie de Jong - Donny van de Beek, dlouholetý kouč Arsenalu Arséne Wenger ale ve studiu beIN Sports vyzvedl další hráče.

"Musím pochváli brankáře Andrého Onanu. Viděl, že jeho tým má problémy s centry ze stran, tak se nebál jít si pro ně daleko od branku. Daley Blind byl také vynikající," vysekl pochvalu francouzský expert.

Odveta na amsterdamském stadionu Johanna Cruijffa je v plánu příští středu. Bude pohádka Ten Hagova týmu pokračovat?