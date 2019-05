Euforie po výhře Spurs! Zraněný Kane sprintoval na hřiště, legendy šílely | iSport.cz

Další skvělé drama s ojedinělým zážitkem. Odveta druhého semifinále nejslavnější evropské soutěže dokonale navázala na úterní liverpoolskou galashow. Napsala příběh, na který fotbaloví fajnšmekři jen tak nezapomenou. Především ti ze severolondýnské čtvrti Tottenham.

„Spurs“ přijeli na stadion Ajaxu s jednogólovým mankem, už v první půli navíc obdrželi dvě branky. Málokdo v tu chvíli věřil, že by se mužstvo Mauricia Pochettina mohlo dostat zpět do zápasu či dokonce do hry o postup. Dostalo.

Do druhého dějství totiž nastoupil úplně jiný hostující tým, plný víry, odhodlání, fotbalové kvality. Brazilský křídelník Lucas Moura vstřelil rychlé dvě branky, a po nevyužitých šancích domácího výběru dokonal hattrick. Rozhodující trefu si navíc schoval na poslední vteřinu nastavení.

Když hlavní sudí naposledy foukl do píšťalky, většinu vyprodaného stánku pohltilo ticho. Smutní amsterdamští fotbalisté, kteří jinak prožívají úžasnou sezonu, popadali na trávník. Na druhé straně barikády byly pocity samozřejmě zcela odlišné. Euforie hostujících hráčů neznala mezí.

Opory postoupivšího celku se přímo na hrací ploše podělily o své dojmy. „Viděli jsme zápas Liverpoolu. Jen to dokazuje, že dokud není konec, není nic ztraceno. O poločase jsme si řekli pár slov, a pak jsme podle toho hráli. Pokud budeme hrát tímto stylem, můžeme porazit každého. Těším se na finále!“ řekl šťastný obránce Danny Rose.

Podle belgického stopera Tobyho Alderweirelda, který v Ajaxu začal svoji profesionální kariéru a odehrál v jeho dresu 128 soutěžních zápasů, rozhodla větší touha po úspěchu. „Když dostanete dva góly, musíte dát tři. Bylo to pro nás těžké, ale ukázalo to naši mentalitu. Po prvním kole všichni říkali: Ajax, Ajax. My jsme ukázali, že jsme chtěli víc.“

Zraněný sprinter Kane

Mezi slavící klubko hráčů se poté vydali i ti, kteří do napínavého duelu nemohli zasáhnout a sledovali jej pouze z tribuny. Kamery zaznamenaly například zraněného obránce Dawinsona Sanchéze, největší „rozruch“ však vzbudil indisponovaný forvard Harry Kane. Byť je ofenzivní hvězda stále v procesu regenerace, předvedla dlouhý rychlý sprint, aby si mohla vychutnat postup se svými spoluhráči.

How's the ankle, Harry? 😂🤣 pic.twitter.com/SG8MDZhOQE — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 8, 2019

Při následném rozhovoru se příznivci londýnského klubu dozvěděli další skvělou zprávu. Návrat hvězdy se blíží. „Doufám, že se rehabilitace vyvíjí dobře. Tento týden jsem začal běhat po rovinkách. I proto jsem utíkal za spoluhráči, bylo to rovně, neřezal jsem žádné zatáčky,“ uvedl s tím, že věří v co nejrychlejší návrat. Pokud vše půjde tak, jak má, mohl by stihnout i finále.

Velký obrat si náramně užil. „Neskutečné! Ztratili jsme první půli, nezačali jsme dobře. V poločase jsem říkal, že máme 45 minut na to, abychom do toho dali vše, mohl to být náš předposlední zápas v sezoně. Kluci ukázali srdce a vášeň,“ rozplýval se štěstím.

Legendy v euforii

Radost z postupu dalšího anglického zástupce do finále Ligy mistrů měly také fotbalové legendy. Vůbec největší oslavná „show“ byla k vidění na britské stanici BT Sport, kam zavítal někdejší obránce Manchesteru United Rio Ferdinand. Toho doprovodil bývalý špílmachr „Spurs“ Glenn Hoddle, jenž loni, v den svých 61. narozenin, prodělal v televizním studiu infarkt.

Jejich euforie po rozhodující Lucasově trefě byla obrovská.

„Nikdy jsem nebyl šťastnější. Jsem tak rád, že jsem to mohl vidět. Spurs jsem fandil už v době, kdy mi bylo osm let. Je to neuvěřitelné!“ radoval se 61letý Angličan. Tento ročník Ligy mistrů je naprosto ojedinělý. „Dva zázraky během dvou nocí. Neskutečné,“ uzavřel.

Příznivci ze všech koutů světa nyní doufají, že uvidí atraktivní podívanou také ve finále. Zápas mezi Tottenhamem a Liverpoolem se odehraje 1. června, hostit jej bude madridský stadion Wanda Metropolitano.

