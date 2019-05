Pochettino na kolenou. Zázrak, dojal kouče Spurs postup jeho superhrdinů | iSport.cz

"Dostat Tottenham do finále Champions League se hodně podobá zázraku. Na začátku sezony nám nikdo nevěřil, teď jsme hodně blízko," řekl Pochettino po středečním utkání. "Děkuji fotbalu i všem, kteří nám věřili. Takové emoce by bez fotbalu nebyly možné," doplnil argentinský kouč, který se po třetím gólu svého týmu neubránil slzám a po závěrečném hvizdu se radoval na kolenou s hlavou v dlaních, jako by nevěřil tomu, co se jeho svěřencům podařilo.

Tottenham minulý týden doma podlehl Ajaxu 0:1 a po prvním poločase semifinálové odvety prohrával 0:2. Brazilec Lucas ale mezi 54. a 59. minutou vyrovnal a v šesté minutě nastavení rozhodl o výhře 3:2, čímž dokonal neuvěřitelný obrat.

"Celá druhá půle byla ohromná. První poločas skončil krutým výsledkem. Nezasloužili jsme si prohrávat 0:2, protože jsme si vytvořili mnoho šancí. Ale o pauze jsme udělali nějaké změny a začali hrát. Vždycky jsme věřili a nikdy se nevzdali. Právě proto jsme ve finále," uvedl Pochettino.

Zápas v Amsterodamu prožíval hodně emotivně a po závěrečném hvizdu se neubránil slzám. "Už dříve jsem říkal, že moji hráči jsou hrdinové, teď jsou to superhrdinové. Především chci pogratulovat jim, to hráči odvedli skvělou práci," prohlásil sedmačtyřicetiletý trenér.

"Během pěti let v Tottenhamu jsem byl na hráče hodně přísný, aby ze sebe vydali maximum. Teď jsem se od nich hodně naučil. Jsou to ti nejlepší učitelé a já jsem jim hrozně vděčný," uvedl Pochettino.

Zvlášť ocenil šestadvacetiletého útočníka Lucase. "Vstřelil tři góly. On je super super superhrdina. Byl úžasný, chladnokrevný před brankou a odehrál fantastický zápas. Ale tým je důležitější než jednotlivec," konstatoval bývalý obránce.

Tottenham může získat první trofej od roku 2007, kdy ovládl Ligový pohár. O premiérový triumf v Lize mistrů si "Kohouti" zahrají 1. června v Madridu proti Liverpoolu v druhém anglickém finále v historii soutěže. Liverpool v úterý po podobně senzačním obratu vyřadil Barcelonu, když domácí výhrou 4:0 smazal úvodní ztrátu 0:3.

"Byla to pro nás úžasná sezona na novém stadionu a stejně úžasné by bylo tuhle kapitolu uzavřít vítězstvím ve finále. Bude to skvělý zápas, který si všichni užijeme. Hráči Liverpoolu jsou také hrdinové za to, jak zvládli odvetu s Barcelonou," řekl Pochettino.