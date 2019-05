Anglický mistr v problémech. City možná vyloučí z Ligy mistrů | iSport.cz

Yves Leterme, předseda vyšetřovací komise nezávislého finančního výboru UEFA, by měl podle zdroje NY Times zasvěceného do situace v tomto týdnu vynést ortel nad Manchesterem City, kterému hrozí za porušení finanční fair play dokonce vyloučení z Ligy mistrů. Již dříve se bývalý belgický premiér vyjádřil, že pokud by Citizens byli shledáni vinnými, byl by vhodným trestem sezónní zákaz účasti v Champions League.

Rozhodčí komora UEFA, která obdrží Letermeho verdikt, se následně bude muset rozhodnout, zda souhlasí s návrhem trestu, který by měla obdržet v nejbližších 48 hodinách.

Je nepravděpodobné, že by Manchester City byl vyřazen z Ligy mistrů pro ročník 2019/2020, jelikož se v případě odsouzení může klub odvolat, a to dokonce až k rozhodčímu soudu pro sport. Hovoří se ale o zákazu startu v ročníku 2020/2021.

Leterme a jeho tým se zaměřili na účty, které byly poprvé odhaleny minulý rok německým deníkem Der Spiegel.

Zprávy uvádějí, že Manchester City porušil pravidla finanční fair play tím, že nafoukl hodnotu multimilionového sponzorského obchodu. Navíc klub byl za podobnou věc pokutován již v roce 2014, kdy musel zaplatit 49 milionů liber.

Čerství vítězové Premier League se ale brání a popírají jakékoliv provinění. Samotná UEFA se vzhledem k probíhajícímu vyšetřování odmítla k situaci vyjádřit. Podle New York Times ale vyšetřovatelé chtějí potrestat City zákazem startu v LM.

„V dobré víře plně spolupracujeme s probíhajícím vyšetřováním CFCB IC (Club Financial Control Body Investigatory Chamber). Zároveň se spoléháme na jeho nezávislost, řádný proces a závazek UEFA ze dne 7. března, že nebude v průběhu vyšetřování věc dále komentovat," zaznělo v prohlášení Manchesteru City.

„Zpráva New York Times s odkazem na lidi obeznámené s případem je proto mimořádně znepokojující. Domníváme se, že dobrá víra Manchesteru City v tomto přichází vniveč, nebo je proces vyšetřování zkreslen jednotlivci, kteří mají v úmyslu poškodit pověst klubu, jeho obchodní zájmy, nebo obojí.“

„Publikované účty Manchesteru City jsou úplné, kompletní a jsou součástí právních a regulačních záznamů. Obvinění z finančních nesrovnalostí je naprosto falešné a věříme, že CFCB IC o tom poskytne UEFA komplexní důkaz,“ uzavřel klub.