Chelsea proti Arsenalu, po nich Liverpool proti Tottenhamu. Čtyři kluby z jedné země ve finálových bitvách pod hlavičkou UEFA? To tu ještě nebylo a asi málokdo by tipoval, že to dokáže zrovna Anglie, sice bohatá, ale obvykle unavená z náročné domácí sezony bez zimní pauzy. Jak se to mohlo přihodit? Analýzu i představení finalistů Ligy mistrů v pátečním Sport Magazínu doplňuje prognóza Vladimíra Šmicra.