Nálada před LM: Spurs dřeli jako zvířata, Klopp chce překonat Mohuč | iSport.cz

Mauricio Pochettino poté, co dorazil do finálového dějiště • Reuters

Vyvrcholení klubové soutěže v anglické režii. Už v sobotu (21:00 SEČ, ONLINE na iSport.cz) si to o „ušatý“ pohár rozdá Liverpool, který se do finále Ligy mistrů probojoval podruhé za sebou, a Tottenham. Pro Spurs to bude naopak první přímý souboj o trofej z milionářské soutěže. Zajímavé bude mimo jiné sledovat, jak si oba celky poradí s dlouhou herní pauzou, která trvá už od 12. května. Na druhou stranu měli finalisté spoustu času na přípravu. Londýnský zástupce Premier league se například dle slov stopera Tobyho Alderweirelda během takřka tří týdnů nikterak nešetřil. To ale samozřejmě platí i pro Kloppův výběr.