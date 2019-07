Kovařík po výbuchu: Na standardky jsme se chystali. Gól nebyl z čeho dát | iSport.cz

Jak moc vás mrzí vypadnutí z Ligy mistrů?

„Tak samozřejmě nás mrzí hodně, protože tímhle dvojzápasem bychom si zajistili účast ve skupině evropských pohárů, což v Plzni určitě chceme. Bohužel teď máme tu těžší cestu, musíme vyřadit dva soupeře. A kromě toho hrajeme samozřejmě už "jen" o Evropskou ligu. Musím ale uznat, že soupeř byl fotbalovější a rozhodly bezpochyby standardní situace, ze kterých nám dali Řekové tři góly.“

Konečný výsledek 4:0 podle vás odpovídal průběhu utkání, nebo je pro Plzeň až příliš krutý?

„Těžko říct. První čtvrthodinu to byl ze strany Olympiakosu velký fofr, lítalo to k nám zleva, zprava, ale Aleš Hruška to naštěstí všechno pochytal. Doma jsme si potvrdili, že se s nimi dá hrát, ale tady podali ještě lepší výkon, a my jsme se navíc vůbec neprosazovali směrem dopředu. Velká škoda standardních situacích, které jsme si z naší strany měli lépe pohlídat. Pak by to utkání samozřejmě vypadalo jinak.“

Plzeňský stoper Luděk Pernica (vlevo) po vyřazení s Olympiakosem řekl, že byl řecký soupeř ve všem lepší, zároveň však prozradil, že lepší atmosféru na fotbale ještě nezažil







16 zobrazit galerii

Pomohli domácím hodně fanoušci, kteří vytvořili skvělou atmosféru?

„Byli hodně slyšet, ostatně jich přišlo víc než třicet tisíc a dost fandili. Nám se samozřejmě taky hraje lépe doma s našimi fanoušky v zádech. Rozhodně to ale není ten rozhodující faktor. Rozhoduje se vždycky na hřišti, a tam Olympiakos vstřelil čtyři góly, my žádný.“

Kde jste udělali při standardních situacích největší chyby?

„Věděli jsme, že je mají hrozně nebezpečné. Už v generálce s Nottinghamem se z nich dokázali prosadit. Kopali to dobře, ve smyslu, že mají fotbalisty, kteří umí poslat centr do vápna, a ještě navíc mají skvělé hlavičkáře. Když se to pak dobře načasuje, je opravdu těžké to bránit. Jenže na to jsme si prostě měli dát pozor. Nejlepší je samozřejmě soupeře ke standardkám nepouštět, ale jejich hráči měli velkou kvalitu, takže si uměli pro potřebné fauly a rohy dojít. Bylo to ohromně těžké, ale strašně nás mrzí, že jsme inkasovali právě takhle, protože jsme se speciálně na standardní situace připravovali.“

Když jste zvládli po úvodním tlaku Řeků vyrovnat hru, věřil jste, byť z lavičky, že dokážete postoupit?

„Je pravda, že na nás hodně vletěli. Jak už jsem říkal, Hrušan (Aleš Hruška) naštěstí všechno pochytal. Pak jsme začali hru opticky vyrovnávat a poločas 0:0 byl, myslím si, pro nás docela dobrý výsledek. Jenže Olympiakosu strašně pomohla první branka. Kdybychom samozřejmě ten první gól dali my, byl by to úplně jiný zápas. Je ale pravda, že jsme snad ani neměli z čeho tu branku dát. Takže asi zaslouženě postupují.“

Jak složité teď bude přeorientovat se na českou ligu a pak Evropskou ligu, kde vás už příští týden čekají Antverpy?

„My musíme jít na každý zápas postupně, takže teď necháváme Evropskou ligu Evropskou ligou. Abychom hráli předkola i další rok, tak musíme vyhrávat v lize, a to je náš primární cíl pro následující dny.“

Vše o Plzni čtěte zde>>>

MOMENTY VÍKENDU: Rada seřval diváky, znovuzrozený Krmenčík pálil skoro po roce

ZLATÁ PÍŠŤALKA: přísná penalta v Budějovicích a ušetřený Komličenko

SESTŘIH: Plzeň - Karviná 3:2. Střelecky se probudil Krmenčík. Outsider ale vzdoroval