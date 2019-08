Losování předkola Ligy mistrů 2019: Soupeř pro Slavii ONLINE | iSport.cz

Slavia vstoupí do kvalifikace pohárů z českých klubů až jako poslední a bude usilovat o druhý postup do skupiny Ligy mistrů. Hlavní fázi prestižní soutěže si červenobílí zahráli pouze v roce 2007.



Slávisté budou mezi nenasazenými a los jim přisoudí jednu ze čtyř nasazených dvojic, které ještě čeká 3. předkolo. Týmy s nižším koeficientem převezmou pozici výše postavených klubů. Papírově nejtěžší je dvojice PAOK Soluň s bývalým slávistou Miroslavem Stochem a Ajax Amsterdam, který v minulé sezoně došel až do semifinále Ligy mistrů.



Složitý úkol by Pražany čekal i proti Celticu Glasgow. Na úkor Kodaně, kterou čeká Crvena zvezda Bělehrad, vloni červenobílí po výhře 1:0 venku a remíze 0:0 doma postoupili ze skupiny Evropské ligy. Čtvrtou možností je dvojice Dinamo Záhřeb a Ferencváros Budapešť. Chorvatský celek na jaře vyřadil Plzeň v Evropské lize po prohře 1:2 venku a výhře 3:0 doma.

Možní soupeři Slavie pro play off Ligy mistrů:



PAOK Soluň/Ajax Amsterdam, Kluž/Celtic Glasgow, Crvena zvezda Bělehrad/FC Kodaň, Dinamo Záhřeb/Ferencváros Budapešť.