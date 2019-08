Fotbalisté Slavie na pražském letišti při odletu do Kluže k utkání play off Ligy mistrů • Martin Přibyl (Blesk)

Další rok, další pokus o Ligu mistrů! Dnes večer vstoupí mistrovská Slavia do boje o postup do základní skupiny nejprestižnější fotbalové soutěže světa. V cestě stojí nevyzpytatelný soupeř, rumunská Kluž, která v minulém předkole zastavila cestu slavnému Celtiku. „Sešívání“ se probili do skupiny Champions League naposledy v sezoně 2007/08. Povede se jim to i letos? ONLINE přenos utkání sledujte od 21 hodin na iSport.cz.