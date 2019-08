Životní trefa? Uvidíme podle odvety, smál se Masopust. Chválil hrdinu | iSport.cz

Bylo to secvičené, viďte?

„Jo, trénovali jsme to, byl to nacvičený signál a vyšlo nám to.“

Ale při střele jste vypadal, že do toho nejdřív chcete pořádně prásknout, nakonec taková placírka...

(smích) „Ono to má takový příběh. My to zkoušeli na tréninku a já to vůbec netrefoval, nikdo mi nevěřil, snad jen Jarda Köstl (asistent trenéra). A bavili jsme se o tom ještě těsně před zápasem s Tomášem Součkem a on se mě ptal, jestli by nebylo lepší to vzít placírkou než nártem, protože nártem je to trochu nepřesný. Tak jsem to zkusil a vyšlo to.“

Třeba i na teč?

„To ne, já si říkal, že gólman možná trošku vyleze ven, tak jsem to chtěl dávat obloučkem na zadní. Ani nevím, jak to prošlo. Byl tam Mick (van Buren), Hovorčus (David Hovorka) říkal, že to málem tečoval. Takže štěstí, že tam byli a gólmana trošku zmátli.“

Poslední dobou rozhodujete těžké zápasy, nedávno se Slovanem Liberec, teď s Kluží. Příjemné?

„Jsem za to rád, určitě, ale je jedno, kdo dá gól, důležité jsou tři body, jak se říká. A dneska dobrý výsledek do odvety.“

Bude to životní trefa?

„No, to teprve uvidíme podle odvety.“

Připadáte si teď blízko Lize mistrů?

„Je to dobrý krok, ale uvidíme až u nás za týden. Ale tohle bychom měli využít.“

K zápasu, první poločas se dařil vám, druhý Kluži. Jak jste tohle prožívali?

„Kluž ve druhém poločase určitě kousala, byla nepříjemná, ale my jim pomohli. Neměli jsme takovou aktivitu, nedařilo se nám udržet balon, bylo to rozkouskované standartkami. Hodně nepříjemné. Měli i penaltu, naštěstí nás Koli (Ondřej Kolář) skvěle podržel. Proto nebudu dělat radši žádné předpovědi, od postupu jsme jeden zápas. Asi tak.“