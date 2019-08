Trpišovský brzdí euforii: Postup není vůbec blízko! Střídáním řešil problémy | iSport.cz

Ale v první půli jste podali velmi výrazný výkon, domácí jste přitlačili, neříkalo si o to víc střeleckých pokusů?

„Souhlasím. Na to, jak dobře jsme do zápasu vstoupili, jsme z toho vytěžili minimum šancí nebo střeleckých pozic, zazdili jsme to většinou špatným řešením. Několikrát jsme byli ve vápně, ale nezvolili jsme dobré řešení, projevila se asi tíha okamžiku, málo jsme to vytěžili.“

Na druhou stranu hra se ve druhé půli viditelně obrátila. Máte pro to vysvětlení?

„Bylo to víc věcí dohromady. Zásadní byl příchod Rondona, a my přestali mít tak dobrý pohyb. Domácí strašně zjednodušili hru, rezignovali na kombinaci, sbírali druhé míče, chodili si pro fauly, měli strašně moc standardek, rohů, centrů z boku. My se těžko dostávali do kombinace. Paradoxně nám při dobrém výsledku ztěžkly nohy, hlídali jsme si, abychom nedostali gól, přitom jsme měli zkusit přidat druhý.“

Načež se proti vám dokonce pískala penalta, Ondřej Kolář ji chytil jako další šance domácích v zápase. Co říkáte na jeho výkon?

„Byl skvělý. Ve všech parametrech odvedl komplexní výkon, ať už hrou nohama, organizací obrany, byl skvělý při standardkách, hrozně nám pomohl i při té penaltě. Snad až na jednu chybu, kdy mu pomohla obrana, která hrála skvěle.“

Povězte, cítíte, že postup už je blízko?

„Vůbec. Bude to strašně těžké, tenhle zápas nám to jasně ukázal. Kluž hraje venku výborně, dala čtyři góly na Celtiku, dva v Tel-Avivu, myslím, že venku hrají líp než doma. Šance jsou zhruba stejné jako před prvním zápasem, bude záležet na mentálním rozpoložení.“

Branka Lukáše Masopusta vyplynula z nacvičeného signálu. Jak se vám zdálo to provedení v zápase?

„Kluci asistenti ten signál skvěle vymysleli přímo na Kluž. Potřebovali jsme dát za vápno střelce, kterého nebudou hlídat, u kterého nebude tak pravděpodobné, že dá gól. (smích) Nico to na tréninku dal šestkrát do stejného místa stejně jako teď v zápase, a my z toho nikdy netrefili bránu. Už jsme od toho Lukáše i vyhazovali, zkoušeli jsme tam jiné hráče. Ale povedlo se to, padlo mu to tam v pravý moment, trefil to skvěle.“

K Ibrahimu Traorému, který nesl poměrně nelibě svoje střídání. Co se mu nelíbilo?

„Bylo to složité, řešili jsme o poločase drobné zdravotní problémy, Davidu Hovorkovi se motala hlava, Lukáš Masopust by nevydržel celý zápas běžecky, plánovali jsme střídání útočníků. Od druhého poločasu jsme se ale nemohli udržet na balonu, hráli jsme moc jednoduše, soupeř nás přehrával ve středu hřiště. Střídání bylo zaměřené na naše problémy, zároveň tím zvýšit naši bojeschopnost při standardkách. Zdeněk Houštecký (asistent) Ibru na lavičce trochu uklidňoval, já to ale neviděl, domlouval jsem s Cufem (Vladimír Coufal) obranné standardky. Zase je dobře, že Ibra chtěl hrát, ale měl nám to víc dokázat na začátku druhé půle.“

Odveta bude i o velkém tlaku na vás, abyste velmi nadějný výsledek proměnili v postup. Jste na to připravení?

„Skoro každý z hráčů Kluže odehrál na dvě desítky zápasů v evropských pohárech, někdo i víc, u nás má jen Nico zkušenosti s Ligou mistrů. Je to podobné, jako když už někdo vyhrál titul, a pak o něj hraje znovu. Kdo už to zná, prožívá to s větším klidem. Rozhodne mentální nastavení před odvetou, výhodu nějakou máme, ale to i Kluž v tom, že s nimi lidi možná nebudou počítat stejně jako na Celtiku.“