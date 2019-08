Slavia - Kluž | Vaniak o postupu do Ligy mistrů i svém pohledu na Koláře | iSport.cz

Říkalo se mu „Čaroděj“. Nejpamátněji proměnil brankář Martin Vaniak své ruce v kouzelnické hůlky před dvanácti lety, kdy magickými zákroky deptal Luise Suáreze, Klaase-Jana Huntelaara a další a zásadním způsobem přispěl k postupu Slavie do Ligy mistrů přes Ajax Amsterdam. Nejen na to před dnešní odvetou Slavie s Kluží v posledním předkole Ligy mistrů vzpomíná.

Brankář Ondřej Kolář chytil v prvním utkání posledního předkola Ligy mistrů v Kluži penaltu stejně jako vy před dvanácti lety Klaase-Janu Huntelaarovi z Ajaxu. Vybavil se vám tenhle moment, když jste utkání Slavie v Rumunsku sledoval?

„To víte, že mě to trklo. I výsledek je stejný, 1:0 pro Slavii. A ta penalta? To je taková nostalgie. I když já ji chytil za stavu 0:0, teď už Slavia vedla. Samozřejmě, chycený pokutový kop je velké plus, výsledek je velice přijatelný.“

Co brankáři proběhne hlavou, když v takhle důležitém zápase lapí penaltu?

„V tom zápase nic, protože máte před sebou ještě zbytek utkání. Navíc cítíte, že tlak domácích sílí. Musíte zůstat koncentrovaný, aby se něco nestalo. Není prostor na euforii, jen máte dobrý pocit, že jste podržel mužstvo, ale zároveň myslíte na to, že potřebujete utkání dohrát do vítězného konce.“

Neříkáte si, že těch podobností mezi oběma bitvami je hodně? Chycená penalta, stejný výsledek.

„Hlavně si říkám, že Slavii ten postup teď musí vyjít proto, že svou kvalitou Kluž předčí. Mají lepší tým. My jsme to měli trochu jiné, nebyli jsme favoritem. Jen si vezměte, proti jakým hráčům jsme hráli. A kam se pak až dostali. To bylo o něčem jiném. Teď by to mělo být o tom, že Slavia má vynikající fazonu a výborný kádr.“

Potřebuje však zvládnout ještě odvetu. Vy s ní v takové pozici máte zkušenosti. Jak je těžké zvládnout tlak a očekávání po tak dobrém výsledku z prvního utkání?

„My to měli jednodušší, protože nám nikdo moc nevěřil. Ajax byl pořád favoritem. Byli sebevědomí, přijeli sem vyhrát. Vím, že i tady nám odborná veřejnost moc nevěřila. Vyhráli jsme se štěstím, favoritem jsme nebyli. Tím jsme to měli ulehčené. Měli jsme výhodu i v tom, že jsme nebyli zatížení předchozími neúspěšnými pokusy Slavie dostat se do Ligy mistrů. Ale i tak jsme samozřejmě vnímali, že kdyby to nevyšlo, média nás budou propírat, že se to znovu nepodařilo. To bylo jediné. Ale tlak, že musíme postoupit přes Ajax, nebyl.“

Přesto vnitřně jste cítili, že šance na postup je velká, že?

„Jasně. Ovšem hráli jsme proti úplně jinému týmu než kluci teď. Neříkám, že rumunský fotbal je špatný, ale je v útlumu. Holandský fotbal byl tehdy na vysoké úrovni. Hráči, kteří v Ajaxu působili, se dostali do velkých klubů. Samozřejmě, byla to ohromná šance, ale byl to jen poločas. Slavia je teď taky v půli. Na ně je nyní velký tlak a dělají si ho i oni. Ale pro tohle se fotbal hraje.“

Ve druhém poločase odvety jste za stavu 1:1 prožil horké chvilky, kryl jste velmi nebezpečnou hlavičku Jaapa Stama, dvě velké šance měl Luis Suárez. Jak vám v tu chvíli bylo?

„Máte pravdu, byly to hodně horké chvilky. Ale v tom zápase to tolik nevnímáte, to spíš okolí, diváci, lavička. Vy se soustředíte na dění na hřišti. Až když jsme dali na 2:1, začal jsem vnímat, jakému úspěchu se blížíme. To už jsme byli opravdu kousek od postupu a říkal jsem si, že jsme jeden a půl nohou v Lize mistrů. Ale vždycky se ten zápas dá zlomit, můžete dostat náhodný gól na 2:2, rozhodčí nastaví pět minut a může se stát cokoliv.“

Kdyby Slavia nehrála s Chelsea, vyhrála by Evropskou ligu. Budeme rádi za remízu, zní z Kluže

Ajax vás chvílemi dost svíral, že?

„Cítili jsme, že jejich tlak zesiluje. To, že se mi podařilo chytit jejich tři velké šance, bylo plus. Ale kdyby Standa Vlček nedal na 2:1, myslím, že by nás pravděpodobně zlomili. Víc a víc by kolem nás tu smyčku utahovali a mohlo by se tam objevit nějaké okénko. Standova branka vše uvolnila.“

Cítí na sobě brankář, že je během zápasu v takovém laufu, že to vychytá?

„Samozřejmě cítíte, že se vám daří. Ale stačí sebemenší chybička nebo i nedůslednost někoho ze spoluhráčů, stačí jednu akci nedohrát naplno. Musí to být souhra celého týmu. Pamatuju si, že jsem třeba vyrazil balon, a v prostoru, kam letěl, byl Matej Krajčík a upálil ho pryč před Suárezem. Díky tomu jsme nedostali gól. Není to jen o gólmanovi, je to o celém týmu.“

Vidíte na Ondřeji Koláři, že je teď v podobném rozpoložení jako tehdy vy?

„Zápas v Kluži mu vyšel velice dobře. Byl jistý. Slavii podržel už v první půli, kdy zlikvidoval nebezpečnou hlavičku. Je to o tom, jak do zápasu vstoupíte. Ondrovi vyšla malá domů, která byla těžká. Povedla se mu klička, která kdyby mu nevyšla, mohl být zápas úplně jiný. Tím, že byl v takovémhle laufu, pro něj ten zápas vyzněl velice dobře. Teď půjde o to, jak si to srovná v hlavě, aby se nedostal pod moc velký tlak. Nesmí si říkat, že to leží jen na něm. Neleží. Leží to na všech. Nesmí si dát do hlavy, že on je ten, který to musí vychytat. Ne. Celé mužstvo to musí uhrát. On chytat umí, je šikovný. To, že někdy udělá chybu, je normální. V tomhle věku se chyby musejí dělat. Jen doufám, že ji neudělá proti Kluži.“

Zápas Slavia - Kluž

Kolář do zápasu v Kluži minimálně část slávistických fanoušků úplně nepřesvědčil o tom, že je brankář pro Slavii. Jak ho vidíte vy?

„Já měl tu výhodu, že mi tehdy bylo už skoro sedmatřicet. Byl jsem zkušený gólman. On je teď v prvním velkém týmu, hraje první velká utkání. Pro něj je tohle obrovská příležitost vyrůst ve velkého gólmana. Hraje těžké zápasy, těmi rostete. A že ho slávistická veřejnost několikrát kritizovala za některé špatné zákroky nebo špatná vyhodnocení některých situací? Dobře. Ale to je normální, v tomhle věku nemůžete být neomylný. Je dobré, když uděláte chybu, uvědomíte si ji a podruhé už se vám nestane. Má výhodu, v jakém je týmu. Když udělá chybu a ten tým mu výsledkově pomůže, tak se ta chyba ani nepromítne na výsledku. On pak může jít i do dalšího zápasu s čistou hlavou a chytat. Není ve stresu, že udělal chybu a prohrálo se. V tomhle mu to mužstvo pomáhá, na druhou stranu i on už Slavii několikrát pomohl. Nechytá v ní nadarmo, trenéři s ním mají nějaký záměr. Velice dobře čte hru, hraje výborně nohama, má kvalitní rozehrávku. Myslím, že z něj může vyrůst kvalitní gólman.“

On je v české lize nejvýraznějším představitelem moderního stylu, kdy brankář de facto zastává roli libera. Líbí se vám tohle pojetí?

„Jestli bude hrát Slavia v Lize mistrů, takový prostor na to mít nebude. V české lize je nadstandardní, mužstvu tím hodně pomáhá. Líbí se mi to. Dobře čte hru a může hned zakládat protiútok, aby byl soupeř okamžitě pod tlakem. Myslím, že tímhle trendem se Evropa ubírá. Ale ve velkých zápasech gólmani takhle vysoko nehrají. Tam je to spíš o stoperech, kteří kompletně zvládají obrannou činnost.“

Poslední věc. Věříte, že Slavia odvetu zvládne a do Ligy mistrů postoupí?

„Myslím, že všichni věříme, že to Slavia zvládne. Samozřejmě, je to jen poločas. Ale kvalita je na straně Slavie. Kluci mohou být ze začátku trochu nervózní, protože tíha odpovědnosti tam je. Výhodou ale je, že hrají doma. Slavia má zřejmě nejlepší fanoušky, kteří jsou schopní soupeře dostat pod takový tlak, že branka prostě padne. Věřím, že díky kvalitě týmu a fanouškům se to podaří a Slavia bude v Lize mistrů.“

Odveta 3. předkola Ligy mistrů, 29. srpna 2007

Slavia–Ajax Amsterdam 2:1 (1:1)

Branky: 22. a 86. Vlček – 33. Suárez. Rozhodčí: Larsen – Hansen, Norrestrand (všichni Dánsko). ŽK: Volešák – Emanuelson, Stam. Diváci: 17 000. První zápas: 1:0.

SLAVIA: Vaniak – Krajčík, Suchý, Brabec, Dřížďal – Janda, Švec, Tavares, Kalivoda (76. Volešák) – Šmicer (13. Ivana, 82. Necid), Vlček. Trenér: Jarolím.

AJAX: Stekelenburg – Colin, Stam, Vermaelen, Emanuelson (58. Vertonghen) – Gabri (78. Urzaiz), Heitinga, Delorge – Bakircioglü (65. Rommedahl), Huntelaar, Suárez. Trenér: Ten Cate.