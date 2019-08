Kouč Kluže: Co bych udělal jinak? Brankáře Slavie vyměnil za slabšího | iSport.cz

Sen o Lize mistrů skončil. Proč to nevyšlo?

„Je těžké říct, co nám nešlo. Měli jsme proti sobě velmi silný tým. Snažili jsme se být v první půli tak dobří jako na Celtiku, bohužel jsme neproměnili tři příležitosti. Druhý poločas se nám moc nevydařil, už byl o ničem. Možná kdybychom přijeli z Kluže s výsledkem 0:0, bylo by to lepší. Slavia by si třeba nevytvořila tolik příležitostí. Brankář Slavie byl výborný, líbil se mi i hráč s číslem 22 (Tomáš Souček). Je mi upřímně líto za celé mužstvo, že jsme nepostoupili, zasloužili bychom si to. Myslím, že jsme tým s nejnižším rozpočtem z těch, co v téhle fázi Ligy mistrů byly.“

Co bylo v dvojzápase nejdůležitější?

„Svou roli hrálo to, že Slavia neměla nikoho zraněného. A taky hráli v předkole jen dva zápasy, my hned osm. Nám na každé pozici chyběl klíčový hráč. Kdyby tři zranění mohli hrát, věřím, že bychom vyhráli my.“

Bylo těžké vidět hráče po konci zápasu zklamané?

„Bylo. Říkal jsem jim, že by si postup zasloužili. Ale nedá se nic dělat. Když budeme takhle pokračovat a vyhnou se nám zranění, Liga mistrů nás snad čeká za rok.“

Kdyby to zpětně šlo, udělal byste něco jinak?

„Těžká otázka. Neměnil bych nic, možná brankáře Slavie za nějakého méně dobrého.“

O Slavii jste vždy mluvil s velkým respektem a uznáním. Čím byla výjimečná?

„Slavia je zkrátka silná. Věřím, že získá body i v Lize mistrů bez ohledu na to, jaké soupeře dostane, patří tam. Mají velmi silný tým a vynikajícího trenéra. Zaslouží si, aby se jim ve skupině dařilo. Samozřejmě jim taky trochu přálo štěstí, podobně jako třeba nám proti Celtiku. Ale ten, kdo má štěstí, postoupí.“

Které kluby byste si přál do skupiny Evropské ligy?

„Přál bych si, abychom konečně dostali soupeře, kterého chceme. Zatím jsme si nepřáli Maccabi, Celtic ani Slavii. Snad teď dostaneme nějaké hratelnější soupeře.“

SESTŘIH: Slavia - Kluž 1:0. Eden se dočká Ligy mistrů, euforii stvrdil Bořil

Já a legenda Slavie? Měli by škrtnout Vlčka na plakátu, už je starej, vtipkoval Bořil