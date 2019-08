Coufal: Nechceme být za pitomce. Souboje s Messim? Snad na ně nedojde | iSport.cz

Panuje spokojenost, že?

„Jo. Slyšeli jste to sami. Myslím, že letos si zasloužíme, abychom si zahráli proti takovým gigantům. Snad je dokážeme i trochu potrápit. Doufám, že stejně jako po losu budeme řvát i po těch zápasech. Slavia čekala na Ligu mistrů dvanáct let, myslím, že teď si to všichni vynahradíme. Hrozně se těšíme na to, že takové soupeře dovezeme do Edenu.“

Na koho se těšíte nejvíc?

„Mně probíhají hlavou křídla, která v těch týmech hrají. Bude to těžké. Byl jsem se podívat v Edenu, když tu hrála Barcelona s Plzní, koukal jsem na Messiho. Teď budu proti němu hrát, to bude něco neskutečného. Těším se na to.“

Možná se i často budete potkávat v soubojích jeden na jednoho.

„Doufám, že na souboj jeden proti jednomu nedojde… Ale jo, mám to v hlavě. Ale i Dortmund, Inter Milán. Paráda.“

Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D Paris St. Germain Bayern Mnichov Manchester City Juventus Turín Real Madrid Tottenham Šachtar Doněck Atlético Madrid Bruggy Olympiakos Dinamo Záhřeb Leverkusen Galatasaray Crvena Zvezda Atalanta Lokomotiv Moskva Skupina E Skupina F Skupina G Skupina H FC Liverpool FC Barcelona Petrohrad Chelsea Neapol Dortmund Benfica Lisabon Ajax Amsterdam Salcburk Inter Milán Lyon Valencia Genk Slavia Praha Lipsko Lille

Skupina je atraktivní. Ale jak těžké bude získávat body?

„Co na to mám říct? Sami vidíte, co je to za týmy. Je to hrozně těžká skupina. I postoupit ze třetího místa do Evropské ligy bude neskutečně těžké. Každý bod bude zlatý. Uděláme ale vše pro to, abychom tam nebyli za pitomce.“

Oddechli jste si, že jste nespadli do skupiny k Zenitu, nebo Šachtaru?

„Mě strašila hlavně skupina, kde byla Benfica, Lyon a Petrohrad. To byl obrovský strašák. Když Péťa Čech hned napodruhé vytáhl géčko, tak jste asi slyšeli ten první řev. Hned na začátku byly vynulované skupiny, které jsme nechtěli. Ale většina kluků si přála Juventus, i já ho chtěl s Cristianem Ronaldem, takže asi budeme muset postoupit do osmifinále.“

Jen vám tam asi chybí soupeř z Anglie, ne?

„Myslím, že tahle skupina mi to bohatě vynahradí.“

Berete takovou skupinu i jako odměnu pro fanoušky?

„Určitě. Za to, co předvedli ve středu s Kluží, je to pro ně odměna. Věřím, že všichni společně dokážeme tyhle soupeře potrápit.“

