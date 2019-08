Exslávisté k losu LM: Perfektní, pecka! Šenkeřík věří v sedm bodů | iSport.cz

1. Jak hodnotíte los?

2. Kolik bodů Slavia v základní skupině LM získá?

ERICH BRABEC (42)

Liga mistrů 2007/08: 4/0

1. Těším se

„Nevím, jestli je to dobré pro koeficient, ale z pohledu hráče i fanouška je to pecka, snovej los. Moc se těším. Z třetího koše vypadl Inter, do kterého přišel trenér Conte, což je záruka obrovské kvality. Inter bude určitě silnější než v minulých sezonách, takže hrozně těžký soupeř. Dortmund je špička bundesligy, taky se posílil, získal třeba Hummelse, který dodá jeho defenzivě zkušenost, ta jim chyběla a stála je titul. A o Barceloně se nemá vůbec smysl bavit, fantom Messi.“

2. Každý bod bude úspěch

„Bude to strašně těžký, Slavia je v nejtěžší skupině. Pokud by proklouzla do jarní části Evropské ligy, byl by to neskutečný úspěch. Ale v minulé sezoně se poměřovala s kvalitními soupeři. Všechny zápasy budou emočně náročné, ale já věřím, že trenérský štáb Jindry Trpišovského hráče připraví tak, že to budou zvládat. My jsme v Lize mistrů uhráli pět bodů a dnešní Slavia je silnější než my, ale také má ve skupině těžší kalibry. Věřím, v pět, ale každý uhraný bod bude úspěch.“

DAVID KALIVODA (37)

Liga mistrů 2007/08: 3/1

1. Těžko si vybírat

„Z pozice fanouška a diváka jsme si lepší los přát ani nemohli, je skvělej, těžko si mezi všemi třemi týmy vybírat. Všechny patří do top kategorie, takže co se týče hratelnosti, je to samozřejmě horší. Ale kluky předem neodepisuju. Barcelona je Barcelona, největší tahák, kdyby měl do Edenu přijet Messi, bylo by to pro lidi úžasný. Dortmund i Inter prokazují kvalitu dlouhodobě, do těžší skupiny se kluci už zkrátka dostat nemohli.“

2. Pět bodů

„Bude to samozřejmě strašně těžký, ale klukům věřím a tipnu si, že udělají pět bodů, stejně jako jsme to před dvanácti lety svedli my. Favority skupiny jsou pro mě Barcelona a Dortmund, možná by cesta dál mohla vést přes Inter. My jsme věděli, že musíme obrat o body především Steauu, což se nám taky povedlo. Slavia má momentálně kvalitní tým, silný kádr, takže věřím, že uvidíme pěkné fotbaly.“

ZDENĚK ŠENKEŘÍK (38)

Liga mistrů 2007/08: 4/2

1. Krásná skupina

„Když jsme čekali na los Ligy mistrů kdysi my, přáli jsme si co nejlepší soupeře, protože jsme si chtěli zahrát na krásných stadionech. To se klukům splnilo, dostali perfektní skupinu, čekají je úžasné zážitky. Barcelonu nemusíme vůbec řešit, Inter je hodně nevyzpytatelný tým a Dortmund je zejména doma velice silný, jde plus minus o soupeře na stejné úrovni. Slavia bude samozřejmě outsider, ale může překvapit a všechny potrápit.“

2. Sedm!

„My jsme udělali pět bodů, současné Slavii věřím, že udělá sedm, budu jí fandit! Věděli jsme, že na Arsenal a Sevillu nemáme, ale chtěli jsme si to rozdat se Steauou o třetí místo, což se nakonec povedlo, a šli jsme do Poháru UEFA. Když jsem poprvé slyšel na hřišti hymnu Ligy mistrů, proběhlo mi hlavou, co všechno jsem pro to udělal, abych se sem dostal, to by si kluci měli uvědomit. Ušli nějakou cestu a tohle je pro ně odměna, musejí bojovat o každý bod.“

Já a legenda Slavie? Měli by škrtnout Vlčka na plakátu, už je starej, vtipkoval Bořil