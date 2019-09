Slavia a vstupenky: Slavia a vstupenky na LM: klub odhalil ceny, balíčky od tří do deseti tisíc | iSport.cz

Čekání je u konce. Slavia Praha postupuje podruhé v historii do základní skupiny Ligy mistrů. Sešívaným se to povedlo po 12 letech • Michal Beránek / Sport

Barcelona, Dortmund a Inter Milán. Los Ligy mistrů poslal Slavii do skupiny smrti, která je ovšem velmi atraktivní. O vstupenky na domácí zápasy proběhne velká bitva. Kdyby v Praze stál stotisícový stadion, zřejmě by se do posledního místa naplnil. Jenže Eden má pro zápasy pořádané UEFA kapacitu menší než dvacet tisíc. Slavia už přinesla informace o prodeji vstupenek na domácí i venkovní utkání Ligy mistrů. Za balíček vstupenek na všechna tři utkání hraná v Praze fanoušci zaplatí od tří do deseti tisíc korun. Jak bude prodej probíhat?