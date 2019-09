Slavia odletěla do Milána. Máme sílu to na Interu zvládnout, věří Škoda | iSport.cz

Ve výpravě nechyběli záložník Petr Ševčík a defenzivní univerzál Ladislav Takács, kteří kvůli zranění nemohli nastoupit do sobotního vítězného ligového duelu se Slováckem (3:0).

„Jedeme do Milána uspět. Je to první zápas, který nás někam může nasměrovat a který nám určitě ukáže, jak na tom jsme. Věříme si a doufám, že to dopadne dobře,“ uvedl pro klubovou televizi Zdeněk Houštecký, asistent hlavního slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského.

„Já z nás cítím poslední dobou velkou sílu a nevěřím tomu, že to tam bude nějak jednoznačné. Cítím, že máme sílu to zvládnout,“ doplnil kapitán Milan Škoda.

Slávisté v úterý vstoupí do základní skupiny Ligy mistrů podruhé v historii a poprvé od roku 2007. Vedle Interu se český šampion a lídr ligové tabulky v nejprestižnější klubové soutěži utká ještě s Barcelonou a Dortmundem.

Pražané se těší na zápas na slavném milánském stadionu San Siro, který pojme 80 tisíc lidí. „San Siro je nádherný stadion. Teď jsem viděl záběry z posledního utkání proti Udinese a byla tam neuvěřitelná atmosféra. Stejné je to ale i s Barcelonou a Dortmundem, hrozně se na tyhle stadiony těšíme. Každý z těchto týmů Ligu mistrů vyhrál, je to neuvěřitelná pozvánka. Do skupiny jsme dostali naprostou špičku,“ pochvaloval si Houštecký.

Slávisté v pondělí na San Siru absolvují tradiční předzápasový trénink a v úterý od 18:55 nastoupí k utkání. Spolu s A-týmem odcestovala i devatenáctka, kterou v úterý od 14:00 čeká proti Interu duel Youth League, mládežnické obdoby Ligy mistrů.

