Vývoj odměn za Ligu mistrů: Česká TOP 3 vydělala přes tři miliardy | iSport.cz

„Myslíme jen na sportovní část. Jsme dva zápasy od velkého snu. I kdyby tam třeba žádný balík peněz nebyl, bude to stejné. Ale finanční ředitel by vám to asi řekl jinak,“ prohlásil slávistický trenér Jindřich Trpišovský před play off Ligy mistrů s rumunskou Kluží.

Čímž trefil hřebíček přímo na hlavičku.

Jak si vedly české kluby v LM a jak rostly jejich odměny? Podívejte se v GALERII!

Jasně, Liga mistrů představuje primárně úžasnou sportovní výzvu, zvlášť když vám pak los do základní skupiny nadělí Barcelonu, Dortmund a Inter. Ale o peníze jde v tomto podniku rovněž. Cynik by dodal, že až v první řadě.

„Vnímám vstup do nejúspěšnějšího klubu jako klasickou investici, která by měla v dlouhodobém horizontu splňovat prvky návratnosti. Chce to každý rok pravidelně hrát Champions League a získávat jen za účast v její základní části stovky milionů korun,“ prohlásil Daniel Křetínský v roce 2004, kdy pro skupinu J&T koupil Spartu.

Tehdy šlo o naprosto oprávněný předpoklad mladého byznysmena, vždyť Sparta do té doby byla pravidelným účastníkem Ligy mistrů. Jenže pak jako když utne, do základní skupiny Champions League se dostala už pouze dvakrát, naposledy před čtrnácti lety. A její ztráta mezitím překročila dvě miliardy.

Spartu to může bolet o to víc, že příjmy z Ligy mistrů během posledních deseti let několikanásobně vzrostly – a ke všemu z nich tyjí hlavní konkurenti letenského klubu, tedy Slavia a Plzeň.

Právě Viktorii se povedl majstrštyk, když loni mohutně zbrojícím pražským „S“ vyfoukla titul, který znamenal přímý postup do Champions League. V ní následně vydělal západočeský klub 760 milionů korun (i s bonusem za pokračování v Evropské lize přes 773 milionů korun), což je dosavadní český rekord. Navíc nejde o konečnou částku, vzhledem k takzvanému market poolu, který UEFA zatím oficiálně nevyčíslila, se finální suma určitě vyšplhá hodně přes 800 milionů.

A to jsou v tuzemském měřítku už mimořádně zajímavá čísla.

„My máme rozpočet, který se pohybuje kolem 300 až 350 milionů, takže výdělek z Ligy mistrů jsou dva roky fotbalového života,“ přiznal plzeňský šéf Adolf Šádek v lednu, s tím, že europoklad rozhodně nemíní rozmařile rozfrcat.

„To jsme udělali v roce 2011, když jsme Ligu mistrů hráli poprvé – začali jsme hrát přestupové hry. Teď si říkám, že každá Liga mistrů může být taky poslední, proto se snažíme investovat efektivně. Je to ale příjemné. Liga mistrů vám dává úplně jiný rozměr, jiný formát. Ekonomický balík, se kterým UEFA pracuje, je enormní. V dobrém slova smyslu pro kluby, jako jsme my. Přál bych každému funkcionáři, aby zažil ten pocit,“ dodal Šádek.

Teď si jej užívají jeho kolegové v Edenu.