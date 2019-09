Inter Milán - Slavia: Obří komplex a třináct hřišť. Tady Conte cepuje hvězdy Interu | iSport.cz

Liga mistrů na O2 TV Sport Studio k utkání Inter Milán - Slavia začne již v 18:00. Moderátor Petr Svěcený přivítá jako hosty Vladimíra Šmicra a Štěpána Vachouška. Přímo na stadionu San Siro v Miláně bude moderátor Michal Hrdlička rozebírat aktuální dění s Miroslav Beránkem nebo Jaromírem Zmrhalem. Jako speciální host dorazí také moderátor a velký fanoušek pražské Slavie Leoš Mareš. Přímo z hrací plochy se pak přihlásí reportér David Sobišek. Komentovat utkání budou Milan Štěrba a Jan Homolka.



Profrčet kus dálnice, zaplatit mýto, dorazit zbylý kus, vypadnout za město, a pak kolem vyprázdněných domů a vyschlých polí po úzké cestičce pořád rovně. A pořád, a pořád... Až před vámi vykoukne brána zamčená na sto západů, vedle nápis INTERNAZIONALE FC včetně vzpomínky na někdejší hlavu známého rodinného klanu, která Inter vlastnila dlouhé dekády.

„In memory of Angelo Moratti.“ Na památku Angelu Morattimu.

Jsme v tréninkovém centru Interu Milán. Třináct hřišť, deset ve standardních rozměrech, dvě jsou s umělým povrchem, a taky zastřešený „atyp“ 48x26 metrů.

Dvě posilovny, jedna o rozloze 250 metrů čtverečných, druhá o stech. Samozřejmě lékařské prostory, místnosti na fyzioterapii, masáže a taky bazén.

Hlavní budova má v přízemí jídelnu, kuchyni i restauraci, místnost pro novináře, a v prvním patře ubytování až pro padesát fotbalistů, taky tu sídlí Inter TV.

Tenhle obří komplex se začal stavět v roce 1960, o dva roky později ho Inter otevřel. V rozlehlých tréninkových prostorech na samotě daleko za městem, navíc ještě schované za stromy, se teď chystá tým Antonia Conteho. Ostatně podle zvyku jako na každý zápas, i teď jsou Romelu Lukaku a spol. odtrženi pár hodin před vstupem do Ligy mistrů proti Slavii od civilizace.

„Nikdo, kdo nemá zápasovou akreditaci, nebo není jmenovitě uveden na tomhle seznamu, se dovnitř nedostane,“ máchá dvěma odshora dolů popsanými papíry velmi razantně plešatý člen ochranky před hlavní bránou.

Takže hezky po jednom, nahlas zvolat vlastní jméno, doložit to občankou nebo prostě něčím, co jde vzít v potaz, a pak teprve může štrúdl novinářů zase vedený členy početné ochranky kolem jednoho z tréninkových hřišť cupitat až do tiskové místnosti.

Hned vedle hlavní budovy se v zemi hrabe bagr, vypadá to na další zelený plácek navíc, „tiskáč“ se zacpe za chvíli, třicet seslí sotva stačí.

Načež se z bočních dveří zpoza stolu vykulí před mikrofon „mister“. Je to italský zvyk, novináři tu tak celkem často oslovují trenéry. Antonia Conteho nevyjímaje.

Opálený, spokojený, že má s mužstvem tři výhry ze tří ligových zápasů. Možná... Skoro se neusměje, dokola mluví o velkém boji, o pečlivé přípravě, o důsledném plnění taktiky, které nemůže odpustit ani velké posile z Manchesteru United Alexisu Sánchezovi.

Se svými asistenty, mezi nimiž nechybí ani jeho bratr Gianluca, pak vyvede hráče na hřiště za hlavní budovou. Zase se tam jde hromadně, nikdo nesmí ukročit bokem, vybrat si vlastní cestu, zkrátka pěkně poslušně se „had“ novinářů trousí za zadkem ochranky v bílých košilích.

Romelu Lukaku vychází jako úplně poslední. Italští novináři na to dost čekají, protože kvůli bolesti zad se mluví o tom, že belgický obr možná vůbec hrát nebude.

Ale vypadá v pohodě. S kolegy si ťukne balon vzduchem, pohoda, nožičky. Načež se za tréninkem Interu zatáhne opona. Víc už toho nikdo vidět nesmí.

Kýžené pokračování dnes večer.

