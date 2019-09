Inter - Slavia, Liga mistrů | Trpišovský: Kvalita soupeřů nám roste jako v PC hře | iSport.cz

Co se ve vás odehrává před vstupem do Ligy mistrů? Navíc když vás čeká tak atraktivní skupina a začínáte na půdě Interu Milán.

„Devadesát devět procent hráčů, trenérů, zaměstnanců klubu jsou v této soutěži nováčkem. Vnímáme, že jsme ve společnosti tří fotbalových gigantů. Ale kdybychom něco vzdávali předem, nemuseli bychom sem jezdit a nemuseli jsme Ligu mistrů chtít hrát. Chtěli jsme sem a těm týmům se teď musíme postavit. Náš sen je pokračovat na jaře v Evropě, kvůli tomu potřebujeme sbírat body. Máme na to šest zápasů, teď nás čeká první z nich. Pravda leží na hřišti. Tam se ukáže, na co týmy mají. Věřím, že máme na to, abychom každého soupeře ve skupině potrápili.“

Jak se budete chtít proti Interu prezentovat?

„Vnímáme, kde jsme. Víme, že jsme v Lize mistrů a jaký kádr a historie proti nám stojí. Ale na druhou stranu máme svůj styl, něčím se prezentujeme a z toho nechceme ustupovat ani tady. Samozřejmě až samotný zápas nám ukáže, jak se nám to povede. Uvidíme, k čemu nás donutí Inter, nebo my jeho. Budeme dělat vše pro to, abychom byli co nejvíc konkurenceschopní.“

Cítíte, že po vaší úspěšné cestě v minulé sezoně Evropské ligy si na vás soupeři dají větší pozor?

„Člověk těžko vidí do hlavy soupeřům. Nějaké výsledky jsme v minulé sezoně udělali, na druhou stranu ty týmy se změnily, nám odešlo v podstatě pět hráčů ze základní sestavy. Naše mužstvo je trochu jiné, hrajeme trochu odlišným způsobem než v loňské sezoně. Snažíme se hrát stejně, ale po obměně hráčů jsou určité věci jinak. Ale samozřejmě pokud se nám podařilo vyhrát v Genku, Kodani, remizovat na Seville, prohrát o gól na Chelsea, tak vás soupeři berou trochu jinak, než když o vás nic nevědí. A tohle je Liga mistrů, nikdo nic nepodcení. Všichni vědí, že postupují dál jen dva a všichni udělají maximum pro zisk bodů ve všech zápasech. Chceme budovat značku Slavie a její respekt v Evropě. Teď k tomu máme další možnost.“

Na jaře v Evropské lize jste často na soupeře vymyslel něco překvapivého. Chystáte něco i na Inter?

„Kvalita soupeřů je pro nás jako v počítačové hře. Jeden level zvládnete a přeskočíte do těžšího. Myslím, že teď bude ten stupeň hodně vysoký. Samozřejmě, budeme je chtít něčím překvapit, ale až praxe ukáže, jak se to povedlo. V Seville jsme taky chtěli soupeře zaskočit a překvapili jsme sami sebe, když jsme si dali po dvaceti vteřinách de facto vlastní gól. Navíc hráči Interu jsou vyspělí a budou se chtít prosadit vlastní hrou. Neděláme nic jiného, než že ležíme v dostupných materiálech a snažíme se najít věci, které by nám mohly pomoct. Ale je to hodně složité. Je těžké třeba na Godína něco vymyslet. Když se podíváte, jaké hráče v posledních sezonách uhlídal… Pro nás pro všechny je to velká škola.“

U Interu se řeší, jestli bude hrát v útoku Romelu Lukaku, nebo třeba dva rychlejší hráči. Co očekáváte?

„Počítáme s oběma variantami. Kdybych si měl tipnout, myslím, že Lukaku hrát proti nám nebude. Měl drobné zdravotní problémy, v neděli čeká Inter milánské derby. Je podstatný rozdíl, jestli ve hře je, nebo není. Je to atypický hráč, má odlišný styl nejen od ostatních útočníků Interu, ale i od ostatních evropských útočníků. Pokud nebude hrát, ubude nám starost ohledně osobních soubojů, obranných standardních situací. Na druhou stranu by nám přibyly starosti s pohyblivostí, rychlostí.“

A jak je na tom zdravotně váš tým? Pár hráčů jste o víkendu šetřil.

„Vzali jsme všechny hráče, až na Laca Takácse jsou v podstatě všichni zdraví. Hráči, co nehráli o víkendu, jsou všichni v pořádku. Problémy má jeden hráč, který hrál. Snad se dá do pořádku, protože je důležitý.“

Budete zápas v Lize mistrů koučovat v obleku?

„Nechci nic měnit. Oblek je pro mě za trest, každému prospívá něco jiného. Jsem rád, že výjezdové oblečení máme skvělé, teď asi nejlepší, jaké jsem zažil. Budu věrný svému stylu, doufám, že i hráči na hřišti. Doufám, že to budeme my.“

