Inter Milán - Slavia: Velký respekt, klaní se Zanetti | iSport.cz

Vy jste žijící legendou Interu, co pro vás znamená Inter, co jiné kluby ne?

"Řekněme, že Inter je pro mě vlastně život. Je to v podstatě má druhá rodina, protože když jsem byl velmi mladý a přišel jsem do Itálie, Inter mi otevřel dveře do evropského fotbalu a já jsem se rozhodl s tímto týmem absolvovat celou svou kariéru. Bez Interu si nedokážu představit svůj život."

Jaké jsou dlouhodobé ambice Interu i vlivem příchodu nových majitelů a jak do těchto plánů zapadá Inter Academy?

"Myslím, že Inter Academy je velmi důležitá součást všech projektů naší společnosti. Na celém světě jsme jich založili již mnoho a pomáhá nám to růst a zároveň zůstat v blízkosti našich fanoušků. Chceme samozřejmě v těchto projektech pokračovat, otevírat nové akademie Interu. Českou republiku jsme si vybrali proto, že náš partner, kterého jsme si vybrali, sdílí naše hodnoty."

Vy jste ve své kariéře neměl moc příležitostí s Interem či argentinskou reprezentací navštívit ČR nebo se konfrontovat s českým fotbalem, jen před třemi lety Nerazzurri hráli v Praze se Spartou - už jste měl možnost navštívit Českou republiku a jaký je váš názor na český fotbal?

"Myslím, že český fotbal hodně roste. Před třemi lety jsme se utkali se Spartou, bohužel jsme tehdy prohráli, ale Sparta si to vítězství tehdy zasloužila. Obecně pokud jde o evropský fotbal, velmi se vyvíjí a roste, což je důležité, a i Česká republika má v tomto směru své velké možnosti."

Jak vnímáte sílu Slavie Praha a v čem to pro vás bude těžký zápas?

"Bude to velmi těžký zápas i proto, že bude první a protože je to zápas ve velmi těžké skupině s Barcelonou a Borussií Dortmund. Ze Slavie samozřejmě máme respekt a velmi chceme začít a rozjet skupinu dobře. Zápas to určitě nebude lehký a musím říct, že dnes už žádné zápasy nejsou lehké. Je třeba tvrdě pracovat."

Znáte některé slávistické hráče a kdo se vám dnes nejvíc zamlouvá z českých hráčů?

"Upřímně já nemám oblíbené hráče, vždy se spíš soustředím než na jednotlivé fotbalisty na celé mužstvo a myslím si, že bychom měli být velmi pozorní a koncentrovaní na hru. Ani Slavia nebude jednoduchým soupeřem a máme z něj velký respekt."

Z českých fotbalových legend plní roli viceprezidenta v Juventusu Pavel Nedvěd, řekl byste, že vaše role v Interu je podobná jako jeho?

"Oba jsme viceprezidenti a měli jsme spoustu příležitostí se setkat i proto, že fotbal takových příležitostí dává hodně. Já si Pavla velmi vážím, často jsme hráli proti sobě, ať už hrál v Laziu nebo Juventusu a myslím, že oba se snažíme předávat své hodnoty a zkušenosti, které jsme získávali během kariéry, v rámci našich klubů, i když jsme každý svůj příběh prožili trochu jinak. Ale myslím, že fotbal by měl být spokojen s tím, co pro něj děláme."

Sport Speciál k Lize mistrů • Foto iSport.cz