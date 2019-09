Legenda Interu Zanetti v Praze: Ze Slavie máme respekt, LM si zasloužila | iSport.cz

"Je to těžká, komplikovaná skupina. Všichni to jsou těžcí soupeři. Jsme Inter, chceme dosáhnout dobrých výsledků a postoupit dál," řekl novinářům šestačtyřicetiletý Zanetti, který se dnes v Praze zúčastnil otevření první mládežnické akademie Interu v České republice.

"Proti Slavii to bude první zápas doma. Chceme, aby to bylo velké utkání a zvítězili jsme. Ze soupeře ale máme velký respekt. Nerad hovořím o individualitách, raději mluvím o celém mužstvu. Slavia si postup do Ligy mistrů zasloužila," uvedl Argentinec Zanetti. "Český fotbal velmi respektuji stejně jako jeho hráče. Proti mnohým jsem měl možnost hrát," dodal rodák z Buenos Aires.

V roce 2010 dovedl z pozice kapitána milánský celek k vítězství v Lize mistrů, když mužstvo pod vedením kouče Joseho Mourinha porazilo v madridském finále Bayern Mnichov 2:0.

Zanettiho život je s Interem neodmyslitelně spjatý. Do klubu přišel v v roce 1995, o 19 let později ukončil v jeho dresu hráčskou kariéru a přešel do funkce viceprezidenta. "Cítím se jako Ital, protože v Itálii jsem prožil více než polovinu svého života. Za to musím Interu poděkovat, protože mi jako mladému otevřel dveře. Jsem jeho součástí a jsem s ním pevně spojený. Právě proto v Interu pokračuji v této pozici, protože Inter je mojí rodinou," prohlásil Zanetti.

Podobný osud jako on zažil v Juventusu Turín Pavel Nedvěd, který za "Starou dámu" dlouhá léta hrál a v současnosti mu v klubu rovněž náleží funkce viceprezidenta. "Je to společnost, která si mě vybrala, stejně jako si Juventus vybral Nedvěda. Kluby jsou přesvědčené, že jsme vhodnými osobami, které mohou správným způsobem předávat jejich hodnoty dál," konstatoval pětinásobný vítěz italské soutěže.

Inter otevřel akademii v České republice

Fotbalový klub Inter Milán slavnostně otevřel první akademii v České republice. Zástupci soupeře pražské Slavie v základní skupině Ligy mistrů to dnes oznámili na tiskové konferenci v Praze. U otevření nechyběla ani hráčská legenda klubu a viceprezident "Nerazzurri" Javier Zanetti.

"Jsem rád, že rozvoj tohoto projektu po celém světě nám umožňuje rozšiřovat ho dál. Zároveň jím rozšiřujeme naše know-how a zůstáváme v úzkém kontaktu s našimi fanoušky," řekl šestačtyřicetiletý Zanetti.

"Vybrali jsme si Českou republiku, protože sdílí naše hodnoty a můžeme je zde velmi dobře skloubit s výukou fotbalu a spoluprací se školami, protože si myslíme, že vzdělávání ve sportu je základem výchovy každého dítěte," uvedl Zanetti, který v roce 2010 vyhrál s Interem Ligu mistrů.

Projekt milánské akademie vznikl v roce 2008. "Dnes se jej účastní asi deset tisíc kluků a dívek po celém světě. Výsledky jsou za tu dobu velmi uspokojivé a projekt se neustále rozšiřuje," prohlásil technický ředitel Inter Academy Marco Monti.

V Česku se otevře osmnáctá Inter Academy. Další působí v Argentině, Bělorusku, Brazílii, Číně, Guatemale, Indonésii, Japonsku, Kanadě, Libanonu, Maďarsku, Rusku, na Slovensku, Ukrajině a v Uruguayi.

Inter Academy bude v Praze oficiálně spuštěna 23. září, kdy přijede první stálý trenér. "Bude se věnovat nejenom dětem, ale i trenérům. Je předčasné komentovat, kolik tréninků týdně se uskuteční. Zahájíme tu aktivitu ve spolupráci se školami, prezentací akademie, následně děti budou trénovat," konstatoval manažer akademie pro Prahu Jiří Hrabovský.

"Celý rok budeme působit v areálu na Letné, kde jsou menší hřiště různých rozměrů s osvětlením. Ideálně za půl roku budeme mít druhý areál, kde akademie zůstane i do dalších let," dodal Hrabovský. Umístění druhého areálu se teprve určí.