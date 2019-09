Stan-choo i Raw-shovski. Návod, jak vyslovovat jména (nejen) slávistů v LM | iSport.cz

Skupina G

Zenit Petrohrad

Sebastian Driussi – Dree-oo-see

Yaroslav Rakits'kyy – Rack-its-key

Lyon (Lee-on)

Houssem Aouar – Ow-ar (to rhyme with 'how are')

Fernando Marçal – Mar-sal

Jeff Reine-Adélaïde – Ren Adder-laid

Ciprian Tătăruşanu – Ship-ree-an Tata-roo-shah-noo

Lipsko - RB Leipzig (Lie-pzig)

Matheus Cunha – Kun-ya

Emil Forsberg – Fors-berry

Péter Gulácsi – Goo-latch-ee

Konrad Laimer – Lime-er

Benfika - Benfica (Ben-fee-ka)

Caio – Kye-oh

Ljubomir Fejsa – Lubo-meer Fay-sa

Andrija Živković – An-dree-a Jiv-kov-itch