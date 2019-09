SESTŘIHY LM: Liverpool padl v Neapoli. Dortmund hrál s Barcelonou 0:0 | iSport.cz

Skupina E

Liverpool v minulém ročníku ve skupině prohrál v Neapoli 0:1 a reparát se svěřencům Jürgena Kloppa nepovedl ani letos. Brankář "Reds" Adrián sice v 49. minutě nevídaným zákrokem vytáhl střelu Driese Mertense, ale belgický útočník si spravil chuť v 82. minutě proměněnou penaltou. Pojistku italského týmu přidal v nastavení střídající Fernando Llorente.

Salcburk v dalším duelu skupiny E oslavil návrat do Ligy mistrů po 25 letech drtivou výhrou 6:2 nad Genkem, na které se hattrickem podílel devatenáctiletý Nor Erling Haaland. Domácí dali pět gólů už v první půli. Za belgické mužstvo odehrál celých 90 minut někdejší záložník Plzně Patrik Hrošovský.

SSC Neapol - Liverpool FC 2:0 (0:0)

Branky: 82. Mertens z pen., 90.+2 Llorente. Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp - Dankert (video, všichni Něm.).

SESTŘIH: Neapol - Liverpool 2:0. Obhájce začal porážkou, domácí rozhodli v závěru

Red Bull Salcburk - KRC Genk 6:2 (5:1)

Branky: 2., 34. a 45. Haaland, 36. Hwang Hi-čchan, 45.+2 Szoboszlai, 66. Ulmer - 40. Lucimi, 52. Samatta. Rozhodčí: Zwayer - Schiffner, Achmüller - Stegemann (video, všichni Něm.).

SESTŘIH: Salcburk - Genk 6:2. Divoká kanonáda, hattrick dal mladík Haland

Skupina F

Na barcelonské lavičce začal kapitán Lionel Messi, který vyléčil zranění lýtka a poprvé v sezoně byl alespoň mezi náhradníky. Naopak v základní sestavě Katalánců nechyběl šestnáctiletý objev sezony útočník Ansu Fati.

Opatrný první poločas v Dortmundu nabídl jedinou velkou šanci, Reus však v 26. minutě zblízka nepřekonal Ter Stegena. Brankář hostů předčil spoluhráče z německé reprezentace i v 57. minutě, kdy mu zneškodnil pokutový kop.

Krátce poté na hřiště vyběhl i Messi, jenže do hry se moc nedostal. Domácí měli místy až drtivou převahu. Střídající Julian Brandt napálil břevno, domácího smolaře Reuse poté znovu vychytal výborný Ter Stegen. "Barca" mimo svůj stadion nevyhrála v sedmé soutěžním utkání po sobě.

V příštím programu skupiny ve středu 2. října se Dortmund představí na stadionu pražské Slavie, která v Miláně uhrála remízu 1:1 s Interem. Ten čeká zápas v Barceloně.

Slavia vstoupila do základní skupiny Ligy mistrů cennou remízou 1:1 na hřišti Interu Milán! Do posledních minut navíc sahala po senzační výhře. Pražany poslal ve druhém poločase do vedení Peter Olayinka, když zblízka dorazil do sítě střelu Jaroslava Zeleného. Domácí srovnali až v nastavení zásluhou Nicola Barelly.

SESTŘIH: Inter - Slavia 1:1. Pražané sahali po vítězství, favorit srovnal v nastavení

Borussia Dortmund - FC Barcelona 0:0

Rozhodčí: Hategan - Sovre, Gheorghe (všichni Rum.) - Marciniak (video, Pol.).

Sestavy:

Dortmund: Bürki - Hakimí, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Hazard (73. Brandt) - Alcácer (87. Bruun Larsen). Trenér: Favre.

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba (40. Roberto) - De Jong, Busquets (60. Rakitič), Arthur - Fati (59. Messi), Suárez, Griezmann. Trenér: Valverde.

SESTŘIH: Dortmund - Barcelona 0:0. Střet gigantů bez gólů, Reus nedal penaltu

Skupina G

Lyon remizoval 1:1 s Petrohradem a doma v LM uhrál nerozhodný výsledek pošesté za sebou. Hosté se dostali do vedení v 41. minutě: Sardár Azmún si vyměnil míč s Arťomem Dzjubou a zblízka propálil brankáře Anthonyho Lopese. Pět minut po přestávce vyrovnal Memphis Depay, který z penalty potrestal petrohradský faul. Zenit venku v pohárech nevyhrál podesáté v řadě. Ve druhém utkání skupiny G Lipsko bez zraněného reprezentačního útočníka Patrika Schicka v Lisabonu porazilo Benficu 2:1 dvěma góly Tima Wernera z druhého poločasu. Olympique Lyon - Zenit Petrohrad 1:1 (0:1)

Branky: 50. Depay z pen. - 41. Azmún. Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett - Pawson (video, všichni Angl.). SESTŘIH: Lyon - Zenit 1:1. Domácím vystřelil z penalty bod Depay Benfica Lisabon - RB Lipsko 1:2 (0:0)

Branky: 82. Seferovic - 69. a 78. Werner. Rozhodčí: Sidiropulos - Kostaras, Dimitriadis (všichni Řec.) - Irrati (video, It.).

SESTŘIH: Benfica - Lipsko 1:2. Dvakrát se trefil Werner, Schick mimo nominaci

Skupina H

Úřadující vítěz Evropské ligy Chelsea v Londýně na úvod skupiny H podlehl Valencii 0:1. O nečekané výhře hostů rozhodl v 74. minut Rodrigo. Těsně před koncem mohl vyrovnat Ross Barkley, ale z penalty trefil jenom břevno.