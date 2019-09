Děsivá premiéra v LM. Atalanta zklamala fanoušky, řádil ničitel Plzně | iSport.cz

Žádná skupina smrti. Dinamo Záhřeb a Šachtar Doněck patří mezi přijatelnější protivníky, které milionářská soutěž ve skupinách nabízí. Manchester City, čtvrtý do party v "céčku", je mančaft toho nejtěžšího kalibru. Na druhou stranu si díky "Citizens" splnila Atalanta faktor atraktivity. Suma sumárum takřka ideální společnost pro premiéru v Lize mistrů.

A tak se v Bergamu nebáli velkých plánů a ambic.

První start v královně klubového fotbalu ale hrubě nevyšel. Ve středu večer schytala Atalanta debakl 0:4. Navíc od soupeře, od kterého se to dalo čekat nejméně. Dinama Zábřeb.

„Jsme tým, který se náhle objevil na té nejvyšší úrovni. A to teď mělo těžký dopad. Ale právě v těchto situacích se musíte učit a vyspět. Jinak nemá smysl hrát Ligu mistrů,“ hlásil po lekci od chorvatského soupeře kouč Atalanty Gian Piero Gasperini.

Jedinečnou událost v podobě historického startu v Lize mistrů si chtěl na vlastní kůži dopřát leckterý příznivec černomodré skvadry. Chartrový let do Záhřebu byl po losování skupin vyprodán za pět minut. Nakonec se k prvnímu zápasu vydalo kolem tří tisícovek fanoušků Atalanty. Bergamští příznivci viděli show, ale ne takovou, jakou by si představovali.

O nehezkou uvítací party pro Bergamo se postaral především Mislav Oršič, který gólmana Golliniho překonal hned třikrát. „Byl to jeden z našich nejlepších výkonů za poslední dva roky. Nyní jsme v dobré pozici, abychom mohli dosáhnout na jarní vyřazovací fázi,“ řekl střelec, který v únoru přispěl gólem také k vyřazení Viktorii Plzeň.

Během středečního zápasu byl pro Atalantu, která vstupenku se štědrým bonusem do Champions League ukořistila v posledním ligovém kole uplynulé sezony v Serii A, hororový především první poločas. Tým působil, jako kdyby se vrátil do svých dětských let (klub založila na podzim roku 1907 pětice středoškoláků). Během úvodní pětačtyřicetiminutovky schytalo Bergamo tři góly a ztratilo zápas.

„Byli rychlejší ve všech aspektech. Nikdy se nám v soutěžním zápase nestalo, že by nás protivník přeběhal,“ uznal Gasperini. Druhá polovina byla podle jednašedesátiletého stratéga výrazně lepší, ale nepovedlo se ani částečné zdramatizování utkání.

Reparát čeká La Dea (v překladu „Bohyně“), jak se klubu přezdívá, v úterý 1. října, kdy přivítá ukrajinský Šachtar.

