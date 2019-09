„Bílý úlet“ v Paříži! Real vyhořel, miliardové posily bez střely na bránu | iSport.cz

Narazit na Paris St. Germain bez Kyliána Mbappého, Neymara a Edinsona Cavaniho? Sen všech protivníků pařížského mužstva. Od středečního večera ale také noční můra pro Zinedina Zidana a spol. Real padl ve francouzské metropoli ostudně 0:3 a stal se terčem kritiků.

Vždyť ofenziva ve složení Hazard, Benzema a Bale ani jednou nevystřelila na branku. Podle statistik Opta to bylo vůbec poprvé od ročníku 2003/04, tedy od chvíle, kdy společnost začala data shromažďovat. „My máme v útoku tyhle tři a nevytvořili jsme si jedinou pořádnou šanci. Z toho mám prostě divný pocit,“ kroutil hlavou Zidane.

Real přitom v létě vrazil do kádru téměř osm miliard. Přivedl Hazarda z Chelsea, jednoho z nejlepších střelců bundesligy Luku Joviče a do defenzivy nadějné beky Ferlanda Mendyho z Lyonu a Edera Militaa z Porta. V prvním ostřejším testu však „los blancos“ odešli ze hřiště s ostudou.

Naštvaný byl z výkonu svého bývalého klubu i někdejší kapitán Guti. „Jedete do Paříže hrát proti týmu, kterému chybí tři top hráči a nejste schopný mu konkurovat? To je hodně zlé,“ rýpl si.

Katem „bílého baletu“ se v Parku princů stal jeho bývalý hráč Ángel di María. Argentinský záložník obstaral první dvě branky PSG a nasměroval tým za vůbec první soutěžní výhrou nad Madridem.

„Jsem rád, že se nám podařilo vyhrát i bez Neymara, Mbappého a Cavaniho. Museli jsme ale hodně dřít a ještě víc běhat,“ nastínil důvody senzačního triumfu Argentinec, který na Santiago Bernabéu působil čtyři roky a ovládl s klubem i Champions League. Trenér PSG Thomas Tuchel ocenil i jeho precizní výkon v defenzivě. „Carvajalovi vůbec nic nedovolil,“ těšilo jej.

Naštvaný Zidane: chybělo nám nasazení

Podle Tuchela k vítězství „Les Parisiens“ bez největších hvězd pomohla i týmová práce. „Myslím si, že bez nich možná na ostatní hráče nebyl takový tlak,“ řekl po utkání. „Nebyli jsme favorité a díky tomu se ostatní kluci uvolnili. V pár zápasech se bez nich asi obejdeme, ale ostatní musí v takovém případě hrát na hranici možností,“ prohlásil Tuchel.

Zato Zidane na lavičce jenom zíral. Na nástup domácích nenalezl odpověď. „Soupeř nás přehrál naprosto ve všem. Stylem hry, v záloze…“ zoufal rodák z Marseille, který s Realem ovládl Ligu mistrů jednou jako hráč a třikrát v roli trenéra. „Ale co mě naštvalo úplně nejvíc, bylo naše nasazení. Úplně nám chybělo, na takové úrovni a v takovém zápase se něco takového prostě nesmí stát.“

Absence kapitána Sergia Ramose, Marcela či Luky Modriče měly nakonec na výkon španělského mužstva daleko větší vliv, než se předpokládalo. I přesto Zidane doufal, že k zápasu hráči přistoupí zodpovědně.

„Soupeř si vždycky vytvoří nějaké šance a Paris St. Germain na to má velmi dobré hráče. Ale my hráli bez zápalu,“ uznal Zidane. „Samozřejmě že se může stát, že vám zápas nevyjde a hrajete špatně. Ale díky bojovnosti můžete být stále ve hře. Jenže my se vůbec nedostali do zápasu.“

Co je však z pohledu španělského velkoklubu hrozivější, je bilance z posledních pěti utkání v Lize mistrů, v nichž dvakrát vyhrál. Z ní má šampion z let 2016, 2017 a 2018 proti PSG, Ajaxu a CSKA Moskva děsivé skóre 5:11.

