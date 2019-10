Slavia - Barcelona: PRVNÍ DOJMY: Extáze v Edenu. Slávisté i v nejhorší půlhodině v LM tlačili Barcelonu ke zdi | iSport.cz

To, co v zápase s Barcelonou předvedli fotbalisté Slavie, snese srovnání s absolutní špičkou. Chyběly jim jen zkušenosti, ze začátku zůstali v úžasu a nehráli tak, jak jsou od nich fanoušci zvyklí. Platili za to už ve třetí minutě a pak se dlouho zvedali. Jenže potom se začalo hrát v neskutečném tempu ve frenetické atmosféře. Podívejte se, jak viděl zápas Martin Vait.