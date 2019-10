Slavia - Barcelona: Kapitán Souček: Trenér je na nás pyšný. Co umí Messi, je neuvěřitelné | iSport.cz

Co vám chybělo k lepšímu výsledku?

„Hlavně produktivita. Co jsem slyšel, Barcelonu jsme možná jednou tolik přestříleli. Vybavuji si hodně šancí, měli jsme je ve vápně, posledních dvacet minut je zatlačili. Ale body chybí. Dá se to přirovnat k zápasu s Dortmundem. Když chcete s takovým týmem uspět, potřebujete proměnit každou šanci.“

Vážíte si toho, že vás nepoložil ani rychlý gól?

„Chceme hrát na velké riziko, to k tomu patří. Udělá se chyba a dostane gól. Ale když takové riziko vyjde, třeba se z toho dostaneme do šancí a můžeme zápas otočit. Svědčí to o tom, že už jsme vyspělejší tým a nepoděláme se z toho. Ale jak jsem říkal - srazila nás hlavně produktivita, oba inkasované góly byly navíc zbytečné.“

Měl váš výkon nějaký ohlas od hráčů Barcelony?

„Ještě jsem nic neslyšel. Je pro nás skvělé, že takové týmy proti nám v posledních minutách zdržují, bojí se o výsledek, zakopávají do autu. To je něco úžasného. Ale když se někdo podívá na tabulku, tam to vidět není, nikoho to nezajímá. Máme jeden bod.“

Co si z takového zápasu vezmete?

„Bylo to skvělé. Barcelona je prakticky nejlepší tým na světě. Rozdali jsme si to s nimi na férovku a dopadlo to takhle. Hráli jsme s nimi vyrovnaný fotbal. Všichni na ně koukáme v televizi a užíváme si každý jejich zápas. Teď jsme je potkali na hřišti, dokázali se jim vyrovnat. V takové konfrontaci je to pro každého krásná vzpomínka, krásný zážitek. Ale chybí nám vyvrcholení v podobě bodů.“

Co říct k Lionelu Messimu, který zápas rozhodl?

„Když měl balon, smrdělo to po gólu nebo šanci. Co jim dokáže vytvořit, je neuvěřitelné. Dělá jim celou hru, když má balon, natáhne na sebe jednoho, dva hráče, pak někoho udělá, nebo někoho pošle samotného na bránu. Není divu, že jsou s Ronaldem nejlepší na světě.“

Přišli jste během zápasu na to, jak se dá bránit?

„Je to hodně složité. Co mu nevoní, tak být u něj, než dostane balon. Když už ho má, buď na sebe natáhne hodně hráčů a dá to někomu jinému. Když na něj jde jen jeden, je těžké ho bránit. Jedině mu zabránit v tom, aby se dostával k balonu.“

Jako kapitán jste si s ním podával ruce. Co se vám honilo hlavou?

„To je krásná vzpomínka. Být jako kapitán proti Messimu, to je nepopsatelné. Nevím, jestli jsem o tomhle vůbec snil. Jsem rád, že jsme tam takhle stáli. Po nějakém čase na tenhle zápas budeme vzpomínat určitě v dobrém.“

Těší vás, že jste přehráli jejich střed pole?

Ve středu i na krajích jsme měli odražené balony, byli aktivnější. To je pozitivum, dařilo se nám to i na Interu nebo s Dormtundem. Těší nás to a musíme si z toho vzít to nejlepší.“

Proč se vám nedaří lépe koncovka?

„V domácí lize jsme klidnější, tohle je Liga mistrů. Třeba někdo v šanci zpanikaří, potřebujeme víc klidu. Je to také o zkušenostech. Když dáme nějaké góly, pak můžeme udělat nějaké body.“

Cítíte, jak si takovými zápasy zvedáte sebevědomí?

„Je to skvělé. Třeba David (Hovorka) má veliké sebevědomí, to je na fotbalistu správné. Každý odvedl maximum, třeba Bóřa dal gól. Fanoušci nás také hnali, to byl náš motor.“

Co vám po utkání řekl trenér?

„Je na nás pyšný, ale také ho to mrzí. Kdyby to bylo proti Barceloně poprvé, to se stane. Ale je to v Lize mistrů prakticky potřetí. Časem asi budeme rádi, jak jsme s nimi hráli, ale teď nás to všechny mrzí.“

