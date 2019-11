Barcelona - Slavia | Valverde pod náloží kritiky: Musím se smát, pořád ta samá otázka | iSport.cz

Fotbalisté Slavie odletěli do Barcelony v neděli večer • Facebook SK Slavia Praha

Slávisté čekající na let do Barcelony • Facebook SK Slavia Praha

Mířilo na něj sedmnáct kamer, z dvaceti otázek na barcelonského kouče Ernesta Valverdeho byla dobrá polovina poměrně jízlivá. Stratéga, který kočíruje hvězdnou skvadru kolem Lionela Messiho, ale nic nerozhodilo. Trpělivě odpovídal, i když mu přišlo, že stejnou otázku dostal už potřetí.

Katalánský gigant o víkendu prohrál v Levante 1:3, padl po sedmi vítězných soutěžních zápasech za sebou. „Je už skoro běžné, že Barcelona venku prohrává. Co s tím?“ zněl jeden z dotazů. „Je pravda, že v úvodu sezony jsme hráli venku špatně, pak jsme se zlepšili. Ano, teď jsme prohráli, ale jen jsme zakopli o kámen. Neznamená to, že budeme pořád prohrávat,“ krčil rameny Valverde.

Venkovní výsledky Barcelony v této sezoně jsou následující: porážka v Bilbau, remíza v Osasuně, remíza v Dortmundu, porážka v Granadě, výhry v Getafe, Eibaru a na Slavii. A poslední porážka v Levante.

„Jakou známku od jedné do deseti byste dal svému týmu za zápasy na soupeřových hříštích?“ směřoval další dotaz v kritickém tónu na barcelonského trenéra. „Musím se smát. Pořád se opakuje tatáž otázka. Ale pokusím se to zopakovat. Před Levante nás už nic moc netrápilo, tři zápasy jsme vyhráli. Snad budeme pokračovat ve výhrách,“ reagoval klidně Valverde.

Tak jinak, další peprná otázka. „Musíte se při hodnocení svého týmu hodně kousat do jazyka, abyste neřekl něco, co byste nechtěl?“ Pětapadesátiletý kouč opět zůstal nad věcí. „Vždy na tiskové konferenci je to podobné. Když se nám daří, chválíte nás, jak jevše dobré. Když ne, zkoušíte nás dostat pod stůl. Já se snažím držet rovnováhu. Člověk si samozřejmě říká, že je potřeba některé věci zlepšit. Ale je spousta myšlenek, které je lepší, když nezveřejním. Sebekritiku je potřeba mít. A uplatnit ji, když je potřeba,“ podotkl Valverde.

Je-li to pořád malá ukázka, pod jakým tlakem šéf takového giganta je, lze nabídnout další příklad. „Myslíte, že Barcelona má v Lize mistrů tolik bodů, kolik si zasloužila?“ narážela další otázka na fakt, že Katalánci mají ze třech zápasů sedm bodů. Ačkoliv při remíze v Dortmundu byli horším týmem a přežili i penaltu, doma proti Interu museli vývoj duelu otáčet a na Slavii vyhráli, i když je několikrát podržel výborný brankář Marc-André ter Stegen. „Každý tým má tolik bodů, kolik si zaslouží,“ odvětil věcně barcelonský trenér.

Sami hráči cítí, že ne vše klape ideálně. Ostatně kriticky v poslední době vystoupili útočník Antoine Griezmann nebo po zápase v Praze gólman Ter Stegen. „Hovořili jsme o tom, že se prostě musíme zlepšit. Ale nemusíme o tom moc mluvit. Každý z nás ví, že můžeme hrát lépe,“ přiznal obránce Nélson Semedo. „Navíc to vypadá, že proti Barceloně má každý soupeř větší chuť,“ odtušil portugalský bek.

Valverde také odmítl teorii, že by jeho mužstvo mělo pořád černé svědomí například po krachu v uplynulém ročníku Ligy mistrů, kdy Barcelona v semifinále vypadla s Liverpoolem, i když první zápas doma vyhrála 3:0. Nebo když ještě rok předtím ztratila třígólový náskok ve čtvrtfinále proti AS Řím.

„Řekl bych, že ne. Každý se vždy zamyslí, že jsme něco udělali špatně a říká si co s tím. Ale když budeme moc přemýšlet o minulosti, není to dobré. Člověk musí přemýšlet jak z toho ven. Ale platí, že remíza je tady špatný výsledek,“ prohodil barcelonský trenér.

Každopádně v atmosféře, jaká se kolem družiny kolem fotbalového generála Messiho momentálně rozprostřela, není možné, aby Barcelona dnešní střet se Slavií jakkoli podcenila. „Každá prohra vás nutí, abyste hráli líp,“ věděl Valverde. „Jsme připravení lépe než na zápas v Praze. Víme, že Slavia je kondičně skvěle vybavený tým. Doma jsme však hodně silní,“ upozornil Semedo.