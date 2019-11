Chelsea - Ajax: Šílenství! Dvě červené za minutu, penalty i směšný vlastenec | iSport.cz

„Jsme tady, abychom bavili. A tohle bavilo, zápas byl plný bláznivých momentů, bylo to šílenství. Ať se na to lidi koukali kdekoli, musí uznat, že to byl neuvěřitelný zápas. A všechen respekt Ajaxu, mají úžasný tým,“ uznával po zápase manažer Chelsea Frank Lampard.

Po zápase už se s novináři smál, jenže v jeho průběhu mu rozhodně do smíchu nebylo. Hlavně po prvním poločase. Ajax sice za 45 minut vyprodukoval jedinou střelu na branku, jenže i tak vedl 3:1. Pomohly mu dva vlastence „Blues“.

První zásah Tammyho Abrahama za záda vlastního brankáře hned ve druhé minutě se ještě dá nazvat obyčejnou smůlou, ale branka na 3:1 pro Ajax baví svět. Hakim Zijach téměř od rohového praporku střílel na vzdálenější tyč. Jenže míč se od ní odrazil k brankové čáře a od obličeje nešťastného Kepy Arrizabalagy míč putoval do sítě. Video situace letí světem sociálních sítí.

I'm sure Ziyech never meant to disrespect Kepa by hitting the ball on his face.



"I'm sorry, I never meant it that way" - Hakim Ziyech to Chelsea Fans. #UCL #CHEAJA pic.twitter.com/U0uutafRNX