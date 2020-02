Vidal dostal dvě žluté během mžiku. Kouč Barcelony: Sudí byl přísný | iSport.cz

„Je to pro nás dobrý výsledek. Většinu zápasu jsme měli pod kontrolou, ale proti tak organizované obraně Neapole nám chyběla produktivita ve finální fázi. Hráli a bránili velmi dobře. Nám se zase dařilo zastavovat jejich protiútoky,“ prohlásil na tiskové konferenci Setién, který převzal tým v lednu po odvolání Ernesta Valverdeho.

Barcelona potvrdila, že se jí ve vyřazovací fázi Ligy mistrů na stadionech italských soupeřů nedaří. Tým kolem kapitána Lionela Messiho nezvítězil na Apeninském poloostrově v jarní části soutěže šestkrát po sobě.

„Neapol skórovala z jediné šance v prvním poločase. Nehráli jsme dost agresivně, abychom prolomili obrannou zeď, kterou Neapol postavila. Po vyrovnání to trochu otevřeli a dělali jsme jim větší problémy. Hráli výborně, takže remíza je zasloužená,“ uvedl Setién.

„Bylo to těžké utkání. Hráčům k výsledku gratuluji, ale proti takto defenzivním týmům musíme být důraznější. Je to otázka trpělivosti,“ řekl někdejší kouč Las Palmas či Betisu Sevilla.

Ačkoliv Barcelona držela míč 64 procent času, na neapolskou branku vystřelila pouze jednou. Setién věří, že v odvetě 18. března tomu bude jinak. „Vypracujeme si více příležitostí, protože je nepravděpodobné, že by na Camp Nou dokázali tak dlouho bránit. Musíme myslet pozitivně a nestěžovat si,“ konstatoval Setién.

V odvetném duelu se musí obejít bez vykartovaných záložníků Sergia Busquetse a Artura Vidala. Druhý jmenovaný utkání nedohrál, protože v 89. minutě uviděl dvě žluté karty po sobě. Jednu za faul na Maria Ruie a hned i druhou za nepřiměřenou reakci a hodně blížký střet hlav s neapolským soupeřem, když si chtěli situaci „vyříkat“ (čas v sestřihu 3:46).

SESTŘIH: Neapol - Barcelona 1:1. Divoký závěr, Vidal po dvou slepených žlutých nedohrál

„Neviděl jsem, co přesně se stalo, ale pravděpodobně byl rozhodčí trochu přísný. Žlutá karta za faul je v pořádku, ale druhá už je příliš. Hráči Vidalova temperamentu se v utkáních do takto vypjatých situací dostávají. Do odvety jsme ztratili důležitého hráče. Pokusíme se ho nahradit, jak nejlépe to půjde,“ prohlásil Setién.