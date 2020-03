Ruce pryč, idioti! Klopp řval na vlastní fanoušky, Simeonemu dal radši loket | iSport.cz

Georginio Wijnaldum poslal Liverpool do vedení • Reuters

Na Anfield Road se hrálo v tradiční atmosféře. Na rozdíl od Paříže byl zápas otevřený pro diváky, takže klasické You'll Never Walk Alone nemohlo chybět. Jenže Jürgen Klopp by radši sám šel.

Když vycházel z tunelu na hrací plochu, fanoušci se k němu natahovali, aby si plácli, jenže místo gesta se jim nazpět dostalo vulgarit. „Dejte ruce pryč, za***ný idioti!“ okřiknul je.

Anglie před středečním zápasem reagovala na šíření koronaviru zákazem podávání rukou a německý trenér ho dál striktně dodržoval. Když se k němu přiblížil kouč Atlétika Diego Simeone s napřaženou rukou, zpátky ji nedostal, oba manažeři si nakonec jen poklepali lokty. Podobně se k sobě chovali i hráči.

Manažer Reds se k situaci vyjadřoval už před zápasem: „Jsou důležitější věci než fotbal a teď si to uvědomujeme. Potřebujeme čas, abychom nalezli řešení. A získáme ho tak, že s budeme různým situacím vyhýbat.“

Koronavirus a sport ONLINE: vše o odložených zápasech, zrušených sezonách a nakažených sportovcích ZDE>>>

„Je důležité, aby na hřišti bylo 22 úplně zdravých hráčů, tím vyšleme signál společnosti,“ dodal.

Osmifinálová odveta pro Liverpool dobře nedopadla. Na začátku prodloužení sice obhájci titulu vedli už 2:0, jenže o postupový výsledek přišli a po výsledku 2:3 do čtvrtfinále postoupilo Atlético. V těch chvílích na sobě žádný strach nedal znát horkokrevný Simeone, který s podáváním rukou a objímáním prakticky s kýmkoli, kdo byl nablízku, neměl žádný problém.

Těsně po zápase se ale potvrdil první případ v kádrech účastníka Ligy mistrů. Obránce Juventusu Daniele Rugani má sice lehký průběh, ale i tak je celý jeho tým v karanténě, příští týden ho přitom má čekat odveta s Lyonem.