Teplický Řízek vzpomíná: Jak přišel na oslavu, kterou naštval Hřebíka | iSport.cz

Teplice potřebovaly na jaře 1999 porazit Slavii o dva góly, aby si zajistily druhou příčku v české nejvyšší soutěži. A díky triumfu 3:1 se jim to podařilo. „Euforie na konci byla nádherná,“ vybavuje si Řízek, který přišel s originální oslavou.

„Napadla mě asi dva dny před zápasem. Volal jsem bráchovi, ať mi najde nějaký obrovský hřebík po dědovi, který dělal kováře. A švagrová ho omotala červenobílou stužkou,“ usmívá se zpětně tomu, jak popíchl slávistického trenéra Jaroslava Hřebíka.

Provokovat přitom prý původně nechtěl. „Ukázal jsem to klukům v kabině. Ale nakonec se to objevilo i v televizi. Pan Hřebík byl trošku naštvaný, ale vzal to sportovně. Na vyhlášení jedenáctky ligy pak nadával trenérovi Pešicemu, co jsem si to dovolil,“ líčí dnes třiapadesátiletý Řízek.

Jeho fotbalový příběh je unikátní i tím, že první ligový start si připsal až ve třiceti letech. A často musel bojovat s váhou navíc. Až 105 kilo, jak se říkalo, prý ale neměl. „To mám teď,“ směje se. „Ale byl jsem tak na devadesáti čtyřech. Když mě poprvé viděl trenér Pešice, tak se zhrozil,“ tvrdí Řízek.

„Na prvním tréninku bylo sluníčko a asi 32 stupňů. Pešice na mě: Kam se valíš, kuličko? Já na to, že jdu hrát fotbal. Pak si mě vzal za bránu, kde na mě řval. To se ani nedá slovy vyjádřit. Měl jsem shodit šest kilo, nakonec se mi povedlo jedenáct. Ale na pokutách jsem za kariéru zaplatil odhadem 150 tisíc,“ popisuje s odstupem času.

Dnes od 21.00 hodin nabídne stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal další díl Ligy mistrů Exclusive. Tentokrát se diváci mohou těšit na duel FK Teplice-Borussia Dortmund, záznam třetího předkola UEFA Champions League 1999/2000. Součástí doprovodného programu bude i studio moderátora Radka Šilhana, jako host dorazí Marián Řízek.

Příchod Hovorky do Slavie? Naše srdcovka. Osobnost a vůdčí typ, líčí kouč