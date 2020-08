Juventus doma vyhraje, tuší experti. S postupem už to prý nebude tak jasné | iSport.cz

Že by Lyon v odvetě uhrál nerozhodný výsledek, tomu věří jen dvě procenta sázejících (4,55:1) a výhře francouzského celku má na tiketu ještě méně sázkařů. „I když je tam lákavý kurz 7,22:1. To ale neznamená, že i když Lyonu v utkání nevěří, že by neměl mít postupové šance. Právě naopak, tady se sází hodně na postup Juventusu (1,7:1), stejně jako na Lyon (2,15:1),“ naznačila Světlíková, že francouzské mužstvo není radno odepisovat. „Častým tipem je i to, že v utkání padnou nejméně dvě branky v kurzu 1,25:1.“

Druhý páteční duel by podle odhadu bookies měl doma zvládnout Manchester City. Ten má v bitvě gigantů náskok z prvního duelu (2:1). Teď se sází na jeho výhru v kurzu 1,72. „Citizens věří 61 procent tipérů. Nestává se často, aby na vítězství Realu Madrid v nějakém utkání byl kurz 4,46:1, a tak není divu, že překvapení zařadilo na tikety osmadvaceti procent sázkařů,“ poznamenala tisková mluvčí Chance s tím, že zbývající tipéři zkoušejí remízu v utkání (4,29:1).

Podle všeho i v tomto odvetném osmifinále Ligy mistrů budou padat góly. „Že padnou nejméně dvě branky je skoro tutovkou nabízenou v kurzu 1,16:1, lidé sázejí i na to, že padnou nejméně tři góly a více 1,52. Věří přitom v i postup Manchesteru City (1,13:1).“