Bayern v brutální formě, cílí na triumf v Lize mistrů. Müller: Plesá mi srdce | iSport.cz

Lionel Messi nechápal, co se na hřišti děje • Reuters

Porazit Bayern Mnichov. To je výzva, kterou normální smrtelníci v tomhle kalendářním roce ještě nezvládli. Možná zkuste sezvat Supermana, Batmana, Hulka a další komiksové hrdiny a i pro ně by byla fuška mnichovský kolos svalit. Bavoři si teď se soupeři dělají, co chtějí. V pátek večer si ve čtvrtfinále podali slovutnou Barcelonu, vyčpělou partu kolem Lionela Messiho zesměšnili výsledkem 8:2. Cíl německého giganta je jasný, chce prestižní soutěž vyhrát. K tomu však bude muset zlomit ještě dva houževnaté vyzyvatele.