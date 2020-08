Obří potíže Slovanu. Hrozí kontumace v LM, na Faery musí přivézt rezervu!

Ondřej Petrák po letech v Německu přestoupil do Slovanu Bratislava • SK Slovan Bratislava

Slovan si v úterý sice zatrénoval na Faerských ostrovech, do zápasu ale tým naskočit nemůže • ŠK Slovan Bratislava

Měli začít boj o skupinu Ligy mistrů. Ještě než fotbalisté Slovanu Bratislava ale kopli do míče, hlásí obří potíže. Středeční duel 1. předkola na Faerských ostrovech s tamním mistrem KÍ Klaksvík byl odložen kvůli pozitivnímu nálezu na COVID-19 u jednoho z členů slovenského realizačního týmu. UEFA nabízí dvě možnosti: kontumace, nebo odehrání zápasu do pátku. Do něho však už nemohou naskočit hráči A týmu!