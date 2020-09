Trumf Dánů na Slavii už Čechy potopil. Jako uprchlík byl Sisto vzor

Peter Olayinka (vpravo) si plní obranné povinnosti v duelu play off Liga mistrů s Midtjyllandem • Pavel Mazáč / Sport

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský sleduje počínání svých svěřenců v duelu play off Ligy mistrů proti Midtjyllandu • Pavel Mazáč / Sport

Záložník Slavie Nicolae Stanciu střílí v utkání proti Midtjyllandu v play off Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

Má v sobě rychlost a dynamiku, je šikovný a nepředvídatelný. Midtjylland ho fotbalově vychoval a dostal za něj třetí nejvyšší částku ve své historii (6 milionů eur od Celty Vigo). Zároveň za něj utratil třetí nejvyšší sumu, když ho přiváděl letos v létě zpět (2,5 milionu eur). Měl psychické problémy, možná i proto nerozvinul svůj potenciál tak, aby si ho vybral evropský top klub. V Dánsku ho dávali jako pozitivní příklad uprchlíka, sám ale nedávno promluvil o tom, že jako dítě v této zemi čelil rasismu. To je Pione Sisto, záložník Midtjyllandu, jeden z možných trumfů Midtjyllandu pro odvetu play off Ligy mistrů proti Slavii.

Český tým už jednou rozesmutnil. Na mistrovství Evropy hráčů do jednadvaceti let v roce 2015 vystřelil Pione Sisto v Edenu Dánům výhru 2:1 proti domácím Čechům. Seveřané pak nakonec ze skupiny postoupili do semifinále, výběr trenéra Jakuba Dovalila nikoliv. Teď má spadeno na Slavii, s Midtjyllandem se jí bude snažit vyšoupnout z Ligy mistrů.

Tehdy před více než pěti lety byl Sisto v Dánsku za hrdinu. Tamní bulvární noviny Ekstra Bladet jeho vítěznou trefu využily jako pozitivní příběh běžence, pomohly si titulkem ve smyslu „Jednou jsem byl uprchlíkem, dnes jsem dánským vítězem“.

Pro dokreslení Sistovy historie dodejme, že se narodil v Ugandě rodičům z Jižního Súdánu, ti se s ním však už v jeho dvou měsících přesunuli do Dánska. A dodejme jeden paradox: Nedávno promluvil o tom, že jako dítě slyšel rasistické poznámky od rodičů svých spoluhráčů kvůli své barvě pleti.

Jeho nadání bylo ale jasně rozpoznatelné. „Pořád musel soutěžit, jinak by se nudil,“ vzpomínal jeden z jeho trenérů v žákovských kategoriích Kent Kalhoj. Šel do akademie Midtjyllandu, za áčko tam debutoval v sedmnácti. V době konání malého EURO už celé Dánsko vědělo o jeho talentu, snil o tom, že si zahraje za Barcelonu, v další sezoně dal například dvě branky Manchesteru United v Evropské lize.

V létě 2016 přestoupil z Midtjyllandu do Celty Vigo za 6 milionů eur, ale na zajímavé španělské adrese nezářil, za čtyři roky nastoupil do 135 soutěžních zápasů, vstřelil 18 gólů a připsal si 14 asistencí. Přitom nezačal zle, především druhý rok ve Španělsku mu sedl, dařilo se mu. Jenže pak přišlo mistrovství světa v roce 2018 v Rusku a tak trochu zlom.

Sisto byl na něm kritizován, což nenesl dobře. Na sociální sítě dokonce napsal, že je během šampionátu nejvíce nenáviděnou osobou v Dánsku. „Vůbec mě to tam nebavilo, chtěl jsem jít jen domů. Nic jsem si neužil, přitom to mělo být úžasné,“ rozpovídal se Sisto nedávno v rozhovoru pro deník Politiken.

Poslední dva roky trpěl, měl deprese. Zřejmě i proto se jeho hezky rozběhnutá kariéra trochu zasekla. „Poslední dva roky jsem se snažil být šťastný, ale vůbec jsem nebyl. Cítil jsem, jak se mi hroutí tělo. Měl jsem i nějaké soukromé problémy. To všechno přineslo deprese. Bylo to na nic, nevěděl jsem, co mám dělat,“ svěřil se v květnu Sisto. Během té doby jedl například tři týdny jen ovoce, jak sám se sebou bojoval.

Teď už ale mizerné období, zdá se, překonal a je zpátky v Midtjyllandu. Dánský mistr ho v létě koupil z Viga za 2,5 milionu eur, víc dal ve své historii jen za svého nynějšího elitního útočníka Soryho Kabu a před dvanácti lety za záložníka Jonase Borringa. „Cítím se tu jako doma. Mám tu rodinu, všechny znám. Já můžu pomoct Midtjyllandu a on zase mně, můžeme se dobře doplnit,“ prohlásil pětadvacetiletý křídelník. Stála o něj i FC Kodaň, jednala s ním, ale Sisto si nakonec vybral návrat do Midtjyllandu.

V něm se zatím ještě rozkoukává, do hry naskakuje spíš jako střídající hráč. Ale kdoví, třeba dnes proti Slavii dostane příležitost ukázat svou drzost, hbitost, rychlost a techniku už dřív.