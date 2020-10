Los Ligy mistrů: Messi proti Ronaldovi. Atraktivní skupina pro Midtjylland

Klíčový moment utkání Slavie proti dánskému Midtjyllandu v odvetě play off Ligy mistrů, kdy sudí Skomina nechal opakovat penaltu pro domácí • Repro O2 Sport

Peter Olayinka poslal Slavii v Dánsku do vedení • Profimedia.cz

Slavia se na hřišti Midtjyllandu rve o postup do Ligy mistrů • Martin Sekanina (Blesk)

O rozdělení do skupin Ligy mistrů se postaral i bývalý kanonýr Didier Drogba • Reuters

Nový ročník Ligy mistrů už zná rozdělení do základních skupin. Čtvrteční los v Ženevě se bohužel obešel bez českého zástupce, jelikož Slavia nezvládla odvetu play off proti Midtjyllandu. Dánský tým si zahraje v atraktivní skupině D proti Liverpoolu, Ajaxu a Atalantě. Soupeře už znají také dva čeští reprezentanti. Sevilla s brankářem Tomášem Vaclíkem bude hrát s Chelsea, Krasnodarem a Stade Rennes. A Bruggy s útočníkem Michaelem Krmenčíkem byly nalosovány do skupiny se Zenitem Petrohrad, Dortmundem a Laziem. Poprvé v historii se ve skupině utkají Cristiano Ronaldo a Lionel Messi.