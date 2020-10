Sudí o Slavii: Skomina i VAR ctili pravidla. Ale fotbal páchá sebevraždu

Před zahráním pokutového kopu opustil Ondřej Kolář o pár centimetrů, možná decimetrů, brankovou čáru, slovinský rozhodčí Damir Skomina na základně intervence VARu nařídil opakování situace. Slávisty to v klíčovém zápase s Midtjyllandem (1:4) o postup do Ligy mistrů rozpálilo doběla. Mluvili o prasečině, o vytření si zadku. „Pravidlově to bylo v pořádku,“ tvrdí bývalý sudí Radek Příhoda. Ovšem to neznamená, že by s aktuálním striktním nastavením pravidla souhlasil…

Opakovala se penalta správně?

„Pravidlově to bylo v pořádku, pro fotbal to ale dobré není. Nicméně tento přístup k pokutovým kopům UEFA po rozhodčích vyžaduje. Můj názor ale je, že tímto striktním pravidlem fotbal sám na sobě páchá sebevraždu. V podstatě se dnes fanoušci hádají o špičku kopačky při posouzení ofsajdových situací, řeší se centimetry… Jsou to všechno záležitosti jdoucí proti fotbalu. Ovšem opakuji: z hlediska pravidel byla intervence VAR a opakování celé situace zcela v pořádku.“

Kolář se zachoval stejně i při opakované penaltě. Zní pravidlo tak, že při vstřelení branky se pokutový kop už znovu neprovádí?

„Ano, přesně tak. Pravidla na tuto situaci pamatují. Pokud gólman poruší pravidlo a branky je i přesto dosaženo, gól platí.“

Proč UEFA vyžaduje takhle striktní přístup při zahrávání penalt?

„Zřejmě aby padalo víc branek, jiné vysvětlení nemám. Zřejmě brankáři dříve vybíhali víc a znemožňovali exekutorům v dosažení gólu, tak se UEFA vydala touto cestou. Až čas ukáže, zda jde o správnou či špatnou cestu. V minulosti se pravidla také měnila. Něco se zavedlo a následně zrušilo.“

SESTŘIH: Midtjylland - Slavia 4:1. Postup do LM v prachu, rozhodla opakovaná penalta

Měl po zásahu VARu slovinský sudí celou záležitost překontrolovat u obrazovky? Mohl vůbec?

„Je to podobné jako u ofsajdu, nemusí se jít podívat, jelikož jde o rozhodnutí ano/ne. Není nic mezi tím. Videorozhodčí sdělí hlavnímu, že se Kolář dopustil porušení pravidel, a tím celý příběh končí. Osobně ale na to mám jiný pohled: v případě klíčového zápasu o ligový titul, případně o postup do Ligy mistrů, je na místě, pokud by se rozhodčí odešel přesvědčit k obrazovce, a verdikt zdubloval. Navíc šlo o pokročilou fázi utkání. Samotní hráči, stejně tak fanoušci, by finální rozhodnutí brali jinak.“

Rozumím, nicméně nemohl by Skomina porušit protokol VAR, kdyby odešel k obrazovce?

„Berte to jako můj názor. Za mé profesionální kariéry se k tomu takto přistupovalo, samozřejmě se mohl protokol změnit. Nicméně v klíčových momentech je dobré se přesvědčit, dvacetivteřinová ztráta času už nikoho nezabije.“