Soukup o Slavii: Rána, frustrace, ale... česká nátura. Coufal je typ pro Anglii

Čtyřiapadesátiletý kouč, který dovedl českou dvacítku v roce 2007 do finále mistrovství světa a působil i u reprezentací Jemenu či Bahrajnu, v rozhovoru pro iSport Premium hovoří nejen o penaltě. Rozebírá situaci před penaltou a celé utkání v Dánsku nebo glosuje odchod obránce Vladimíra Coufala do West Hamu.

Slavia byla z Ligy mistrů krutě vyřazena, že?

„Těžko se o tom mluví. Bohužel fotbal tohle přináší, pocity radosti a zklamání se mění během minuty. Všichni tušíme, že tím rozhodujícím momentem byla opakovaná penalta, a byli bychom schopní dát dohromady z poslední doby po úpravě pravidel třicet, padesát, možná i sto penalt, kdy je brankář výrazněji před brankovou čárou a penalta se neopakuje. Chápu, jak všem muselo být. Nejprve přijde nával štěstí, kdy Kolář tu penaltu chytí, a během dvou minut se penalta opakuje. V 84. minutě pro mě zápas skončil. Takovou ránu neunese ani silnější mužstvo. Dokážu se do těch pocitů vžít, opadne koncentrace, je ve vás obrovská frustrace po tom, co se stalo. Cítíte, že další branku už nedáte.“

Zažil jste někdy něco podobného?

„Ne. Zažil jsem jen situace, kdy bylo zřejmé, že dobíhající hráči byli v pokutovém území výrazně dřív. V době kopu už byli třeba dva tři metry uvnitř, což bylo evidentní. Ale to, že se brankář takhle nepatrně pohne na brankové čáře a penalta se opakuje, jsem nezažil. Podle mého názoru je něco jiného výklad pravidel a pískat v duchu pravidel. To si myslím, že je stěžejní. Pravidla hovoří jasně, dá se to odůvodnit, brankář se nesmí posunout před brankovou čáru. To je výklad. Ale duch pravidel je citlivé posouzení jednotlivých momentů. Pro mě je důležité, jestli si brankář tím svým pohybem výrazně pomohl k tomu, že penaltu chytil. Já myslím, že ne. Kolář výborně vystihl směr, a jestli si jednou nohou šlápnul deset centimetrů do hřiště... On by ji chytil, i kdyby tam takhle nešlápl. Svým chováním situaci výrazně neovlivnil. Rozhodčí to jako chybu neviděl, hrálo se dál. A pak to Italové zkoumali u videa, dali si tam nějakou přímku a odhalili těch pár centimetrů, to pardon... Je to tragédie, protože celý rok pracujete na tom, abyste něčeho dosáhl, a pak vám to zhatí někdo u videa. To je pro mě nepředstavitelné.“

Může po tomhle zásahu vzrůst nedůvěra k videu? Pořád ho obsluhují lidé, kteří rozhodují, co uvidí.

„Video je pro mě dobrá věc, protože může naopak zabránit mnoha jiným křivdám. Ale každý takovýhle mechanismus je dobrý a správný ve chvíli, kdy se dobře a správně používá. Nechci nikomu sahat do svědomí, že by úmyslně něco viděl nebo naopak, ale někdy mi přijde zvláštní, jak jsou některé situace vyhodnocovány. To ale vidíme nejen v české lize. Nemůžeme říct, že video je špatné. Špatně nastavený je mechanismus, jak a co posuzovat. Měl by být jasně nastavený manuál.“

Stanciu byl nevýrazný

Pojďme rozebrat situaci před penaltou. Byla to hlavně chyba Ibrahima Traorého?

„Podle mě padne málokdy gól, když selže jeden člověk. Vždycky se nasčítá víc věcí po sobě. Ano, Traoré