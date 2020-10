Dva zápasy, jeden bod, Real Madrid je poslední. Zidane: Bude to náročný rok

Real Madrid před týdnem nečekaně doma prohrál 2:3 s Šachtarem Doněck a i tentokrát to dlouho vypadalo, že odejde s prázdnou. • profimedia.cz

Real před týdnem vstoupil do skupiny B překvapivou domácí prohrou 2:3 se Šachtarem Doněck, v sobotním šlágru španělské ligy porazil úhlavního rivala Barcelonu 3:1, ale v Mönchengladbachu měl znovu problémy. Domácím zařídil nadějné vedení dvěma góly Marcus Thuram. Španělské mužstvo ale čtvrtou porážku v LM za sebou odvrátilo, protože v 87. minutě snížil Karim Benzema a ve třetí minutě nastavení vyrovnal Casemiro.

„Nečekali jsme takové drama, ale konečný výsledek ukazuje charakter našeho týmu. Zasloužili jsme si remízu, myslím, že i víc. Líbila se mi reakce hráčů, získali jsme velmi důležitý bod,“ řekl Zidane na tiskové konferenci.

„Ale jsem hrdý na to, co jsme tady předvedli. Odehráli jsme dobrý zápas, i když nám samozřejmě něco chybělo, protože jsme nezvítězili. Před první brankou jsme udělali velkou chybu a držení míče nepřetavili v gólové šance,“ doplnil osmačtyřicetiletý trenér.

Pevně věří v postup Realu do play off, přestože třináctinásobní vítězové elitní soutěže jsou po dvou kolech poslední v tabulce s jedním bodem. „Když budeme hrát podobně jako v Mönchengladbachu, tak se bezpochyby kvalifikujeme do vyřazovací fáze,“ prohlásil Zidane, jehož svěřenci budou příští týden hostit Inter Milán. Italský tým má na kontě dva body za dvě remízy, v úterý venku remizoval 0:0 s Šachtarem.