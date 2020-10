Odraz doby! Mourinho si rýpl do svých hvězd, ukázal mánii s mobily v šatně

Harry Kane přijímá gratulace k trefě do sítě West Hamu • Reuters

Gareth Bale nechtěl uvěřit, co se na hřišti právě děje • Reuters

Zklamaný Gareth Bale poté, co Tottenham ztratil třígólový náskok • Reuters

Trenér Tottenhamu José MOurinho zveřejnil po výhře nad Burnley fotografii, kde jsou hráči zabráni do displejů svých mobilních telfonů • Koláž iSport.cz

Tottenham zvítězil brankou hvězdného Korejce Sona, jenž dostal hlavou míč do sítě po vyhraném souboji Harryho Kanea. Branka ze 76. minuty znamenala výsledek 1:0 pro hosty a důležité tři body pro „Spurs“.

Výhra posunula Mourinhovu partu na páté místo tabulky, po šesti kolech poze o dva body za vedoucí duo Everton, Liverpool. Tříbodová oslava ale nevypadala příliš bujaře. Portugalský kouč zveřejnil fotku ze šatny po utkání, kde hned šest hráčů drží v ruce mobily a sledují své displeje.

„Po skvělé výhře v opravdu těžkém zápase... Odraz doby,“ okomentoval fotografii 57letý kouč. Hráči nejspíš hned sledovali, co se kde o jejich zápasech napíše, případně zveřejňovali své postřehy na vlastní sociální sítě.

Jinak ale trenér vypadal víc než spokojeně. Jeho svěřenci jsou v součtu už jedenáct utkání bez prohry, naposledy ztratili 13. září 0:1 s Evertonem. Mužstvo zvládlo kvalifikaci i úspěšný vstup do skupiny Evropské ligy, 4. října v domácí soutěži slavně zdemolovalo Manchester United na Old Trafford 6:1.

„Moji hráči nepředvedli tak kvalitní fotbal, jaký jsme chtěli. Ale bylo to kvůli Burnley, ne kvůli nám. Odehráli jse dobrý zápas,“ okomentoval Mourinho pondělní náročný duel krátce po jeho skončení. „Vypadalo to přesně tak, jak jsem očekával. Znám Seana (Dyche, trenér Burnley), vím jak to dokáže ztížit těm nejlepším ofenzivním mužstvům,“ poznamenal Mourinho na adresu soupeře, v jehož dresu naskočil v 89. minutě i český útočník Matěj Vydra.