Benzema pomlouval spoluhráče: Hraje proti nám, nenahrávej mu!

První bod získal Real Madrid, který sice v Mönchengladbachu prohrával až do 87. minuty 0:2, pak ale dokázal vyrovnat. • profimedia.cz

Real Madrid před týdnem nečekaně doma prohrál 2:3 s Šachtarem Doněck a i tentokrát to dlouho vypadalo, že odejde s prázdnou. • profimedia.cz

Dvaatřicetiletý Benzema si podle francouzské televizní stanice Telefoot odchytil před druhým poločasem spoluhráče Ferlanda Mendyho a sdělil mu, aby dvacetiletému Viníciovi nenahrával, protože se snaží o to, aby Real prohrál.

"Přísahám na život své matky, (Vinícius) hraje proti nám, nenahrávej mu, prosím," sdělil francouzsky kolegovi z reprezentace Mendymu, i když Brazilec stál hned vedle nich. Mendy si vzal Benzemovu radu za svou. Přestože měl jako levý bek Vinícia přímo před sebou, do 70. minuty, kdy Brazilec vystřídal, mu nahrál jen třikrát.

Benzema se přitom gólem v 87. minutě na 1:2 (ve třetí minutě nastavení vyrovnal Casemiro) zapsal do historie. Stejně jako Lionel Messi skóroval v Lize mistrů v šestnácté sezoně za sebou.

Kritikou Vinícia ale nechal vzpomenout na situaci z úvodu roku, kdy urazil bývalého spoluhráče z reprezentace Oliviera Girouda. V roce 2015 zase vydíral sexuálním videem jiného bývalého kolegu z národního týmu Mathieua Valbuenu, což zapříčinilo jeho konec ve francouzském výběru.

Pro Real to je tak další nepříjemná kauza, kterou musí v poslední době řešit. V sobotním duelu s Barcelonou kritizoval z lavičky kouče Zinedina Zidana španělský záložník Isco, kterému se nelíbilo, že jej francouzský kouč neposlal do zápasu ani na minutu. Po utkání se proto do Isca pustil kapitán Sergio Ramos a sdělil mu, že nehraje kvůli špatným výkonům.

