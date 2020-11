Kouč Interu Conte: Nikdo nehrál na Realu tak útočně. Ramos má 100 gólů

„Dnešní zápas ukázal, jaké drobnosti rozhodují o výsledku. Nevím, kolik týmů v Madridu hrálo tak útočně jako my. Řekl bych, že žádný. Díky tomu jsme se ze stavu 0:2 vrátili do zápasu a měli velké šance, abychom dali třetí gól. Bohužel jsme soupeři dovolili dát třetí branku,“ řekl trenér Interu Antonio Conte televizní stanici Sky Sport Italia.

„S výkonem jsem velmi spokojen, výsledky v poslední době ale rozhodně nejsou takové, jak si kluci za své úsilí zaslouží. Proto jsme teď zklamaní. Na druhou stranu bychom na tak sledované scéně měli být mnohem rozhodnější, musíme si uvědomit, že v zápase rozhodují detaily,“ uvedl kouč Interu. „Real o tomto zápasu mluvil jako o finále, takže jeho hráči ze sebe vydali vše. Byli odhodlaní a věděli, jak důležitý je výsledek,“ doplnil Conte.

Podle italského trenéra však jeho tým boj o postup do osmifinále nezdává. „Zbývají tři zápasy, k mání je devět bodů, tento tým ukázal, že může čelit velkým výzvám. Myslím, že s trochou štěstí můžeme i vyhrávat, nejen předvádět dobrý výkon,“ dodal Conte.

SESTŘIH: Real - Inter 3:2. Dramatickou bitvu gigantů rozhodl Rodrygo

Rozladěný byl po zápase i argentinský útočník Interu Lautaro Martínez, který sice dal gól a na druhý přihrál, za stavu 2:2 však trefil jen tyč. „Je to zklamání, protože jsme udělali vše pro to, abychom tu vyhráli. Zlobíme se, protože jsme měli spoustu šancí, abychom se dostali do vedení. Bohužel jsme je neproměnili a v obraně udělali spoustu chyb,“ přiznal třiadvacetiletý útočník.

Spokojenost naopak panovala v táboře Realu, který po dvou předchozích nezdarech dokázal vyhrát a udržel šance na postup. „Je to důležitá výhra, nevzdali jsme se ani tehdy, kdy soupeř vyrovnal. Už zápas v Německu (Mönchengladbachu) byl z naší strany dobrý, proto si myslím, že jsme si dnes vítězství zasloužili. Před zápasem jsem říkal, že musíme hrát tak, jako by to bylo finále. A tak budeme hrát i v příštích zápasech,“ řekl stanici Movistar kouč Realu Zinédine Zidane.

„S každým vítězstvím získá tým sebevědomí a rozptýlí pochybnosti vyvolané špatnými výsledky. Věděli jsme, že to byl zápas na život a na smrt, v sázce bylo hodně. Vítězství bylo zásadní, získali jsme tři velmi důležité body,“ podotkl kapitán Realu Sergio Ramos, který dal 100. soutěžní gól v dresu „Bílého baletu“. „Osobní statistiky jsou druhořadé, ale sto gólů, to není něco, čeho se nám podaří dosáhnout každý den. Navíc je důležité, že gól pomohl k naší výhře,“ dodal Ramos.

Real, který má v tabulce čtyři body, v příštím kole pojede právě na hřiště Interu.