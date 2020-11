První gól po návratu! Mourinho velebí Balea, rýpl si do Realu Madrid

Tohle po něm chtěli. Aby byl tahoun, rozhodoval zápasy. Přesně to udělal Gareth Bale v neděli, když z lavičky vletěl do zápasu Tottenhamu s Brightonem a hlavou vstřelil vítězný gól na 2:1 . Byla to pro něj první trefa za Spurs od roku 2013! José Mourinho jej chválil, a nebyl by to rýpavý portugalský trenér, aby při tom nepopíchl Real Madrid, ze kterého velšský útočník hostuje.

Bale za sebou nemá nejjednodušší období. V Realu Madrid se z něj stal náhradník, vztahy se Zinedinem Zidanem byly nejspíš až pod bodem mrazu. Garethovo chování k tomu moc nepomáhalo - na střídačce předstíral spánek, po reprezentačních zápasech pózoval s transparentem, podle nějž byl Madrid na jeho žebříčku priorit až za Walesem a golfem.

Několik potenciálních transferů padlo, včetně přesunu do Číny. Nakonec Balea spasil návrat „domů“, do Tottenhamu. Londýnského týmu, který ho koupil ze Southamptonu, udělal z něj superstar a před sedmi lety jej do Španělska prodal. Velšská hvězda i na hostování ve Spurs začíná jako náhradník, vytrpěla si těžké chvíle. Třeba zápas s West Hamem, ve kterém Bale zahodil obří šanci a Souček, Coufal a spol. pak dotáhli zápas z 0:3 na 3:3.

Až v neděli proti Brightonu se mu konečně zadařilo. V 70. minutě nahradil Erika Lamelu, v 73. trknul hlavou do sítě centr Sergia Reguillóna a rozhodl o výhře 2:1. Dal tak první gól za Tottenham od května 2013, kdy se ve svém posledním zápase před transferem do Madridu prosadil do sítě Sunderlandu.

José Mourinho si rozhodujícího muže nedělního mače nemůže vynachválit. „Mám z něj velkou radost, zaslouží si to. Až budu mít pět minut, podívám se na stránky Realu, co o něm říkají,“ popíchl královský velkoklub. Ten se totiž s hráčem odcházejícím na hostování rozloučil asi dvěma větičkami s přáním hodně štěstí.

„Perfektně k nám zapadá. Je klidný, inteligentní. Necítil se předtím dobře, tréninkový proces byl těžký, jeho tělo trochu trpělo. Ale dáváme mu, co potřebuje,“ popsal Mourinho. „Už před týdnem jsem Garethovi řekl, že se zlepšuje. I podle dat. Víme to my i on. V Premier League zatím neodehrál 90 minut, využíváme k doplnění jeho tréninkového procesu Evropskou ligu. V lize ho nasazujeme, když se tak rozhodneme, bude to lepší a lepší,“ doplnil.